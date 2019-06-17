Мать убитого школьника во время акции в Тбилиси, 17 сентября 2018 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

17 июня 2019, 23:28

Защита осужденного заявила о фальсификации дела об убийстве школьников в Тбилиси

Адвокат и семья осужденного за ложные показания по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси обратились сегодня в Генпрокуратуру Грузии с требованием уголовной ответственности следователей и прокуроров, рассматривавших резонансное дело. В случае игнорирования заявления защита пригрозила акциями протеста.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая суд назначил несовершеннолетнему два года и три месяца заключения за ложные показания о драке, закончившейся смертью двух тбилисских школьников. Защита подозреваемого заявила о его невиновности и не согласилась с приговором.

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ранений. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Обращение в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием уголовной ответственности следователей, прокуроров и тех лиц, которые были причастны к расследованию резонансного дела об убийстве школьников в Тбилиси было подано сегодня. "Мы требуем срочного проведения экспертизы по возможной фальсификации документов дела и призвать к ответственности по ложным показаниям на суде [...]", - цитирует адвоката осужденного по делу Фридона Сихуашвили телекомпания "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

По его словам, на судебном процессе установили, "как материалы дела были сфальсифицированы прокурорами, следователями, а также как были уничтожены доказательства и скрыто преступление". "Если в течение десяти дней не будут задержаны и призваны к ответственности как минимум [...], то мы начнем акции протеста. Невиновный сидит в изоляторе, полицейские, совершившие в отношении несовершеннолетнего тяжелейшее преступление, повышены в должностях", - заявил адвокат.

Кроме того, по информации Сихуашвили, есть доказательства того, что в своих показаниях его подзащитный трижды указывает на встречу с Зазой Саралидзе.

"Главное, в чем обвиняет прокуратура [моего подзащитного] - что он скрыл встречу с Зазой Саралидзе (отцом одного из убитых школьников - Прим. "Кавказского узла"). Но на судебном процессе [подозреваемый] четко сказал, что он встретился с Зазой Саралидзе, и состоялся разговор", - заявил адвокат Сихуашвили 11 января.

Отец осужденного подростка Каха Глонти заявил, что его сын - политзаключенный, поскольку он был задержан и осужден для успокоения общественности. "Был общественный интерес, проводились акции протеста. Общественность должны были успокоить и нашли самого безответного, его задержали и осудили", - рассказал Глонти в эфире телекомпании.

Согласно Гражданскому кодексу Грузии, у государственных ведомств есть максимум десять рабочих дней на предоставление ответа на обращения граждан и административное затребование публичной информации. 

Напомним, что 31 мая 2018 года в Тбилиси начались акции протеста, вызванные несправедливым, по мнению их участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Инициатором акции стал отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе.

Примечание:

"Сторонники Саралидзе анонсировали акции против "Грузинской мечты", "Малхаз Мачаликашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси", "Заза Саралидзе выписан из больницы и вернулся на акцию протеста".

Автор: Инна Кукуджанова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

18 июня 2019, 00:29

17 июня 2019, 23:59

17 июня 2019, 23:24

17 июня 2019, 22:07

17 июня 2019, 21:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии