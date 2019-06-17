Защита осужденного заявила о фальсификации дела об убийстве школьников в Тбилиси

17 июня 2019, 23:28

Адвокат и семья осужденного за ложные показания по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси обратились сегодня в Генпрокуратуру Грузии с требованием уголовной ответственности следователей и прокуроров, рассматривавших резонансное дело. В случае игнорирования заявления защита пригрозила акциями протеста.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая суд назначил несовершеннолетнему два года и три месяца заключения за ложные показания о драке, закончившейся смертью двух тбилисских школьников. Защита подозреваемого заявила о его невиновности и не согласилась с приговором.

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ранений. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

Обращение в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием уголовной ответственности следователей, прокуроров и тех лиц, которые были причастны к расследованию резонансного дела об убийстве школьников в Тбилиси было подано сегодня. "Мы требуем срочного проведения экспертизы по возможной фальсификации документов дела и призвать к ответственности по ложным показаниям на суде [...]", - цитирует адвоката осужденного по делу Фридона Сихуашвили телекомпания "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

По его словам, на судебном процессе установили, "как материалы дела были сфальсифицированы прокурорами, следователями, а также как были уничтожены доказательства и скрыто преступление". "Если в течение десяти дней не будут задержаны и призваны к ответственности как минимум [...], то мы начнем акции протеста. Невиновный сидит в изоляторе, полицейские, совершившие в отношении несовершеннолетнего тяжелейшее преступление, повышены в должностях", - заявил адвокат.

Кроме того, по информации Сихуашвили, есть доказательства того, что в своих показаниях его подзащитный трижды указывает на встречу с Зазой Саралидзе.

"Главное, в чем обвиняет прокуратура [моего подзащитного] - что он скрыл встречу с Зазой Саралидзе (отцом одного из убитых школьников - Прим. "Кавказского узла"). Но на судебном процессе [подозреваемый] четко сказал, что он встретился с Зазой Саралидзе, и состоялся разговор", - заявил адвокат Сихуашвили 11 января.

Отец осужденного подростка Каха Глонти заявил, что его сын - политзаключенный, поскольку он был задержан и осужден для успокоения общественности. "Был общественный интерес, проводились акции протеста. Общественность должны были успокоить и нашли самого безответного, его задержали и осудили", - рассказал Глонти в эфире телекомпании.

Согласно Гражданскому кодексу Грузии, у государственных ведомств есть максимум десять рабочих дней на предоставление ответа на обращения граждан и административное затребование публичной информации.

Напомним, что 31 мая 2018 года в Тбилиси начались акции протеста, вызванные несправедливым, по мнению их участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. Инициатором акции стал отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе.