Активисты "Хабзэ" потребовали освободить Кочесоко

16 июня 2019, 06:15

В опубликованном в соцсетях заявлении члены общественной организации "Хабзэ" выразили возмущение в связи с обвинением Кочесоко и потребовали освободить его.

Как сообщал "Кавказский узел", руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко задержали в Нальчике 7 июня. В ходе досмотра машины активиста силовики обнаружили пакет с наркотиками. Кочесоко задержали по подозрению в хранении наркотиков и отправили в изолятор. Активист категорически отвергал обвинения, а 13 июня МВД заявило, что Кочесоко признал свою вину в незаконном приобретении и хранении 263 граммов марихуаны. 14 июня источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии рассказал о том, что Кочесоко вынужденно признался в хранении наркотиков.

В конце мая Мартин Кочесоко сообщил о визите к его родителям представителя местных властей, который заявил, что активисту "следует сбавить свою активность". Это произошло после того, как Кочесоко провел в Нальчике круглый стол, посвященный проблемам федерализма.

Пресс-служба общественной организации "Хабзэ" 15 июня распространила заявление в связи с арестом Мартина Кочесоко.

"7 июня в Кабардино-Балкарии был арестован руководитель ОО "Хабзэ" Мартин Кочесоко. Ему вменяют хранение наркотических средств, которые якобы обнаружены при нем в момент задержания. Сами обстоятельства задержания, а также события, предшествовавшие задержанию, так же, как и произошедшие после этого, говорят о заранее подготовленной и спланированной акции по дискредитации общественника с целью его устранения с общественно-политического пространства" , - говорится в заявлении "Хабзэ", размещенном на страницах организации в социальных сетях Instagram и Facebook.

Представители ОО "Хабзэ" заявили об абсолютном несогласии с выдвинутыми обвинениями в отношении Кочесоко.

"Вне зависимости от исхода дела и показаний, полученных при помощи морального и физического давления на задержанного, мы не доверяем следствию. Мы полностью уверены в невиновности Кочесоко и сфабрикованности дела против него", - отмечается в заявлении.

Активисты также заявили о неприемлемости действий "отдельных чиновников и сотрудников государственных структур, направленных на давление на родственников Кочесоко, с целью доведения данной провокации до обвинительного приговора".

"Мы уверены, что провокации против Ивана Голунова и Мартина Кочесоко стоят в одном ряду и являются преступлениями представителей органов правопорядка против законопослушных, но не угодных определенным влиятельным лицам, граждан", - отмечается в заявлении.

6 июня силовики в Москве задержали журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова по делу о торговле наркотиками. Сегодня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него будет закрыто.

Активисты организации "Хабзэ" требуют "незамедлительно прекратить преследование Мартина Кочесоко, освободить его и начать расследование по отношению к лицам, сфабриковавшим дело против него".

"Заявление организации "Хабзэ" подготовлено и размещено сегодня (15 июня) на страницах нашей организации в Facebook и Instagram. В ближайшее время заявление будет размещено на официальном сайте организации. Постоянный актив организации – около 30 человек. Все поддержали данное заявление", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации Азамат Шорманов.

Он добавил, что по делу Мартина начал работать еще один адвокат, которого предложили представители общественности.

"В ближайшее время он должен дать пояснения по делу", - сказал Шорманов.

Напомним, что в поддержку Мартина Кочесоко на сайте changе.org 9 июня была размещена петиция. По данным на 06.00 мск сегодня, 16 июня, петиция набрала 4280 подписей. Потребовали освободить активиста участники акции 9 июня в Махачкале. В защиту Кочесоко выступили члены СПЧ при президенте РФ Александр Брод и Андрей Бабушкин, руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.