Варламов не увидел значимых улучшений в Махачкале за четыре года

14 июня 2019, 15:59

Махачкала почти не изменилась с 2015 года, оставшись грязным и изуродованным самостроями городом с некомфортной средой и плохой системой общественного транспорта, написал популярный блогер-урбанист Илья Варламов после очередной поездки в столицу Дагестана и встречи с мэром Салманом Дадевым.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня блогер-урбанист Илья Варламов посетил Махачкалу и вместе с главой города Салманом Дадаевым принял участие в съемках проекта "Большая дорога с мэром". Мэр Салман Дадаев сам пригласил Варламова, чтобы поднять свой рейтинг на фоне нерешенных городских проблем, предположил блогер Керим Гамидов. Комментаторы в соцсетях пожаловались на стихийные свалки и плохую работу общественного транспорта.

2 февраля 2015 года Илья Варламов опубликовал в "Живом журнале" отчет о своей поездке в столицу Дагестана - "Плохая Махачкала". "Город грязный, разбитый и некрасивый", - написал Варламов, указав на проблемы с вывозом мусора, самостроями, маршрутки в качестве общественного транспорта, отсутствие детских площадок.

По состоянию на 15:59 мск 14 июня на Youtube-канале Varlamov не появилось выпуска "Большой дороги" с Салманом Дадевым. Однако сегодня Илья Варламов разместил отчет об очередной поездке в Махачкалу на в своем "Живом журнале". Публикацию блогер предварил замечанием, которое исключает возможность считать этот отчет критикой работы Салмана Дадева. "Кстати, новый мэр Махачкалы приехал из Москвы! Раньше он руководил Басманным районом. Но сделать он еще ничего не успел, так что пока мы будем смотреть на подвиги его предшественника", - написал Варламов.

Салман Дадев возглавляет махачкалинскую администрацию с 31 января. Глава Дагестана Владимир Васильев выразил надежду, что новый мэр сможет создать "кусочек Москвы" в дагестанской столице, говорится в биографической справке о Дадаеве, подготовленной "Кавказским узлом". С июля 2015 года мэром Махачкалы был Муса Мусаев. В декабре 2018 года его приговорили к четырем годам колонии по делу о превышении должностных полномочий, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Мусаева. Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Изменилось ли что-нибудь? Почти ничего

В новом отчете Илья Варламов в целом указал на те же проблемы, что и в 2015 году. "Изменилось ли что-нибудь? Почти ничего. <...> Надо наводить порядок с архитектурой, транспортом (причем не только общественным, но и личным), привлекать туристов и убедить местных жителей, что короткие шорты летом – это нормально", - написал блогер.

Он констатировал, что за архитектурным обликом города "много лет никто не следит". "С точки зрения архитектуры Махачкала напоминает азиатскую провинцию. Все очень дешево и неуместно. Народ лепит кто во что горазд без каких-либо согласований", - указал Варламов. По его словам, в условиях огромного спроса на жилье в частном секторе на участках без инфраструктуры стена к стене возводятся многоквартирные дома, часто без согласования и без соблюдения строительных технологий.

28 апреля Салман Дадаев посоветовал не покупать квартиры в махачкалинских новостройках, пока мэрия не опубликует список незаконно возводимых домов. Пользователи соцсетей выразили беспокойство по поводу уже купленного жилья.

С точки зрения архитектуры Махачкала напоминает азиатскую провинцию. Все очень дешево и неуместно

Вместо общественного транспорта, учитывающего потребности маломобильных людей, работающего не только на загруженных маршрутах и не только в наиболее востребованные часы, в городе по-прежнему работают маршрутки, которые "убили транспортную систему Махачкалы", написал Варламов. "Ходить по Махачкале всё так же сложно. До безбарьерной среды еще далеко", - отметил блогер. Он добавил, что в городе практически нет нормальных тротуаров. "Зачастую за ними следят владельцы бизнеса: скажем, перед магазином или кафе тротуар часто будет в порядке. Но если это зона ответственности города, то все, беда. Во многих местах даже в центре нет асфальта, где-то просто невозможно пройти пешеходу", - сообщил Илья Варламов.

Единственной за последние годы попыткой создать в городе общественное пространство, по мнению Варламова, стала наполовину пешеходная улица Буйнакского. Результат блогер оценил как "хоть что-то".

Городской пляж отрезан от города железнодорожными путями, и проблема никак не решается, указал Варламов. Он опубликовал фотографию пляжа с табличкой "Купание запрещено", за которой видны купающиеся в море люди. Даже просто гулять по берегу сложно, потому что он застроен забегаловками, отелями и сильно замусорен, в том числе строительным мусором, указал Варламов.

Мусора стало меньше, но все еще много... До полного порядка далеко

По его оценке, мусора в городе стало меньше, чем в 2015 году, "но все еще много". "До полного порядка далеко. На окраинах проблема в том, что просто нет баков. Поэтому народ выносит мусор к дороге! <...> Из-за отсутствия баков образуются стихийные свалки. Если и есть контейнерная площадка, то она будет переполнена", - написал Илья Варламов.

Напомним, что 13 марта мэр Махачкалы Салман Дадаев отправил в отставку начальника городского управления жилищно-коммунального хозяйства после того, как проинспектировал состояние дорог и санитарной очистки города. Пользователи соцсети поддержали решение Дадаева.