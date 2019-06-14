Защита обжаловала арест Музраева

14 июня 2019, 11:47

Защита попросила суд освободить из-под стражи бывшего главу волгоградского управления СКР Михаила Музраева, сообщил сегодня его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня стало известно о задержании бывшего руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова. В тот же день ФСБ России уточнила, что задержан Михаил Музраев. 11 июня суд в Москве арестовал Музраева на два месяца по обвинению в теракте, совершенном группой лиц. Защита заявила, что на следственные действия по делу не допустили адвоката, кроме того, ему не дали возможности пообщаться с защитником наедине.

Неизвестные в ноябре 2016 года совершили попытку поджечь дом Бочарова в волгоградском поселке Латошинка, перебросив через забор горящий предмет. За попыткой поджога дома губернатора могут стоять представители криминалитета и бизнес-структур, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Пользователи соцсетей предположили, что поджог мог быть постановочным, обратив внимание, что задержание подозреваемого в покушении на главу региона совпало с выдвижением кандидатуры Бочарова на второй срок.

Апелляционная жалоба подана в Мосгорсуд 13 июня, дата ее рассмотрения пока неизвестна, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Музраева Владислав Подшибякин.

"Мы просим отменить принятое Лефортовским судом решение, поскольку оно является необоснованным. Мы просим избрать любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в том числе домашний арест", - пояснил адвокат.

По словам Подшибякина, он пока не обладает подробной информацией о жалобах Музраева на здоровье. "Но это абсолютно не удивительно, поскольку он имеет ряд достаточно серьезных заболеваний, что подтверждается меддокументами", - отметил он.

Ранее Михаил Музраев пожаловался на здоровье и отсутствие книг в московском изоляторе "Лефортово".

Адвокат Музраева пояснил, что "есть определенные сложности с проходом с Лефортовский изолятор". По его словам, он может посещать подзащитного только по пятницам, и посетит его сегодня.