Защита заявила о нарушении прав Аббасова после несостоявшейся депортации

12 июня 2019, 03:19

Российская сторона не объяснила задержку депортации Фуада Аббасова в Азербайджан, журналист продолжает голодовку, заявил его адвокат. Деятельность Аббасова могла быть нежелательной как для властей России, так и для официального Баку, считают азербайджанские эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства был задержан глава Центра информационных инициатив Фуад Аббасов. При задержании Аббасова избили, заявил адвокат Эльман Пашаев. Перед посольством России в Азербайджане прошли акции протеста против экстрадиции журналиста. 6 июня Московский областной суд отклонил жалобу Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда о депортации.

7 июня адвокат Фуада Аббасова Тейюб Шарифов заявил, что его подзащитный будет выдворен из России. В тот же день вместо депортации азербайджанский журналист был помещен в подмосковный центр временного содержания иностранцев. Аббасов расценил это как необоснованное лишение свободы и объявил голодовку.

Председатель Московской коллегии адвокатов "Европа-Азия" Тейюб Шарифов 10 июня посетил своего подзащитного в Центре временного содержания иностранных граждан, который находится в городе Королёв Московской области.

"Фуад Аббасов в знак протеста продолжает голодовку. Он очень сильно похудел и чувствует себя неважно. На данный момент никаких внятных объяснений или претензий со стороны компетентных органов так и не поступило. Мы не понимаем, почему по пути Аббасова в аэропорт, когда он должен был в соответствии с решением о депортации вылететь в Баку, его развернули обратно и поместили в центр", - сказал 11 июня адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Также накануне Шарифов направил жалобу в онлайн-приемную уполномоченного по правам человека России. Он подчеркнул, что нарушения прав Аббасова будут обжалованы в Верховном суде России, "а если понадобится, то и в ЕСПЧ".

"Аббасов имел вид на жительство, позволяющий находиться на территории России до 2023 года. Однако вид на жительство аннулировали, а самого Фуада не известили об этом. Когда решение о депортации было принято, и он покидал страну, его без всяких разъяснений задержали. Такого я в своей адвокатской практике не припомню", - сказал адвокат.

Сотрудники консульского отдела посольства Азербайджана в России поддерживают контакт с Фуадом Аббасовым.

"В связи с несостоявшейся депортацией журналиста Фуада Аббасова и его возвращением в центр временного содержания мигрантов по городу Королёв Московской области сообщаем, что сотрудники консульского отдела посольства ежедневно поддерживают с ним связь", - сообщила 11 июня дипмиссия на своем сайте.

Отмечается, что посольство направило ноту в российский МИД, "а также письма в соответствующие государственные структуры". "Как только в посольство поступит ответ российской стороны, СМИ будут дополнительно об этом проинформированы", - добавили в дипмиссии.

Права азербайджанского журналиста грубо нарушены, заявил руководитель общественной группы в защиту Фуада Аббасова, азербайджанский активист Рамин Гаджилы.

"Мы несколько дней подряд проводили акции протеста перед посольством России в Баку с требованием обеспечения прав Фуада Аббасова. Нас заверяли, что вопрос будет решен в соответствии с законами РФ и международными нормами права. В итоге органы необоснованно приняли решение о депортации, однако и этот процесс затягивается. Если он так нежелателен там (в России), то пусть человека отпустят на родину", - сказал Гаджилы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, государственные органы Азербайджана "проводят последовательную работу для освобождения Аббасова". "Но правительство Азербайджана в таких случаях избегает излишнего ажиотажа и публичности. Это может только навредить, тем более когда речь идет о таком государстве как Россия", - добавил он.

Активная общественная деятельность Фуада Аббасова могла не нравиться некоторым представителям азербайджанской диаспоры в России, считает директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"Он больше был известен по участию в ток-шоу на федеральных телеканалах. После этого он и стал узнаваемым среди азербайджанцев России, что позволило ему заниматься общественной деятельностью. Фуад Аббасов стал говорить о проблемах азербайджанцев, анонсировал даже создание их партии. Все это, конечно, не нравилось диаспорским организациям азербайджанцев", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также не исключил, что деятельность Аббасова могла не нравиться и официальному Баку.

"Власти Азербайджана сами заинтересованы в установлении контроля над диаспорой. После отмены регистрации ВАК ("Всероссийский азербайджанский конгресс", - прим. "Кавказского узла") идет процесс формирования новой диаспорской организации, и этими процессами руководит академик Фазиль Гурбанов. Он уже осуждал лидерские амбиции Фуада Аббасова", - отметил эксперт.

15 мая 2017 года Верховный суд удовлетворил требование Минюста России о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" (ВАК) в связи с тем, что устав этой организации не соответствовал российскому законодательству. В конце ноября 2017 года ВС России отклонил кассационную жалобу "Всероссийского азербайджанского конгресса" об упразднении. Руководители азербайджанских общин из регионов России обратились к президенту упраздненной организации Фазилю Гурбанову с предложением создать и возглавить новую диаспорскую организацию. "Всероссийский азербайджанский конгресс" был создан в 2001 году при поддержке бывшего главы Азербайджана Гейдара Алиева и российского президента Владимира Путина. Организация объединяла азербайджанскую диаспору в России.

Он полагает, что в деле Аббасова интересы госорганов Азербайджана и России могут совпадать. "Российским властям также неудобен "будоражащий" население общественный деятель, тем более иностранец, не гражданин РФ. Фуад Аббасов, вероятно, стал мешать как диаспорским структурам, находящимся под влиянием Баку, так и подконтрольным госорганам в самой России", - сказал Гусейнов.

ИСБР пристально следит за делом журналиста и считает, что имело место "грубое нарушение норм международного права и положений Европейской конвенции прав человека", подчеркнул Эмин Гусейнов.

В то же время, по его словам, в Азербайджане отношение к делу Фуада Аббасова можно охарактеризовать как "индифферентное".

"В самом Азербайджане Фуад Аббсов не очень известен. Часть активистов выступила в его защиту и провела акции протеста перед посольством РФ, но на третий раз их задержала полиция. Власти манипулируют общественным мнением. Дело Аббасова вроде бы как не игнорируется, и часть провластных СМИ информирует о нем, но в то же время другие провластные СМИ представляют его как человека, нарушившего закон. Телеканалы не освещают его дело", - сказал Гусейнов.

Он предположил, что "жесткое обращение с Аббасовым может быть показательным, чтобы другие иностранцы в будущем не посмели заниматься активной общественной деятельностью в диаспоре".

Наиболее вероятными источниками угрозы Фуаду Аббасову "являются две находящиеся в Москве азербайджанские организации, которые он обвинил в бездействии и коррупции", написал 21 мая блогер "Кавказского узла" "Ветер с Апшерона" в своем посте "Фуад наказан за излишнюю активность. Осталось узнать заказчика".

О грубом нарушении прав Фуада Аббасова заявил и эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

"Предвзятое отношение к Фуаду Аббасову очевидно. Его, не поставив в известность, лишают вида на жительство, подвергают физическому насилию, в нарушение уже принятого судом решения о депортации обратно заключают под стражу", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Аббасов фактически лишен международной правовой защиты, считает он. "Фуад Аббасов оказался в России как корреспондент турецких СМИ. В последнее время активная общественная деятельность Фуада Аббасова в России среди азербайджанской диаспоры не очень была по душе официальному Баку, и это проскальзывало в материалах провластных СМИ. Сейчас, конечно, формально консульская служба поддерживает с ним контакты, однако о поддержке на высшем политическом уровне говорить не приходится", - сказал Мамедли.

Напомним, в ночь на 15 февраля возле кафе "Неолит" на 1-й Курьяновской улице в Москве произошла драка. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 человек, с одной стороны уроженцы Чечни, с другой - уроженцы Азербайджана. Журналист Фуад Аббасов объявил зачинщиком массовой драки гражданина России армянского происхождения, обнародовав его паспортные данные. Владелец паспорта заявил, что непричастен к инциденту. После этого Аббасов был задержан. По его словам, ему не разрешали связаться с адвокатом и родственниками пять дней.

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