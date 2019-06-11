Пять кандидатов выдвинулись на пост губернатора Астраханской области

11 июня 2019, 17:08

Четыре самовыдвиженца и один член КПРФ подали заявления в избирком для участия в выборах главы Астраханской области, сообщили в ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня Владимир Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Новым временным главой региона назначен заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Бабушкин. Выборы губернатора назначены на 8 сентября.

Москва ожидает победы Игоря Бабушкина на выборах губернатора, и кандидаты от КПРФ или ЛДПР не смогут составить ему реальную конкуренцию, однако Бабушкину необходимо убедить избирателей, что он "именно тот хороший парень, который им нужен", предположил координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

Избирательная кампания в регионе стартовала 5 июня. За это время в региональную избирательную комиссию обратились пять кандидатов, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на представителя облизбиркома.

В частности, от отделения КПРФ на пост губернатора планирует претендовать Николай Арефьев. Также документы подали самовыдвиженцы - Игорь Бабушкин, Игорь Гурбо, Герман Даниленко и Александр Михайлов. Крайний срок подачи документов в избирком - 5 июля.

Тем временем совет астраханского отделения "Справедливой России" предложил президиуму партии кандидатуру депутата Госдумы и председателя совета регионального отделения Олега Шеина для согласования кандидатом на пост губернатора от партии, сообщает ТАСС с брифинга в Астрахани.

"Кавказский узел" ранее писал, что Александр Михайлов, уже подавший документы в качестве кандидата на пост губернатора в избирательную комиссию, 13 мая был исключен из партии "Справедливая Россия". Такое решение было принято после того, как Михайлов анонсировал выдвижение своей кандидатуры на выборы губернатора без согласования с партией.