"Грузинская мечта" заявила о победе своего кандидата в Тбилиси

09 июня 2019, 23:08

Кандидат от "Грузинской мечты" Владимир Кахадзе с большим перевесом победил во втором туре промежуточных выборов в Мтацминдском районе, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Представители власти использовали административный ресурс во время выборов и оказывали давление на избирателей, заявили представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая прошли промежуточные выборы в парламент Грузии от Мтацминдского района Тбилиси. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: кандидат от "Грузинской мечты" Владимир Кахадзе получил 41,28% голосов, а его оппонент Шалва Шавгулидзе из партии "Европейская Грузия - Свободные демократы" - 36,72%. Предыдущий депутат от этого мажоритарного округа Саломе Зурабишвили была избрана президентом Грузии, в связи с чем освободилось место в парламенте.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты первого тура промежуточных выборов в Мтацминдском районе Тбилиси, зафиксировано не было, две жалобы на нарушения были отклонены, сообщила 22 мая окружная избирательная комиссия.

Через несколько минут после окончания голосования в округе Мтацминда в Тбилиси "Грузинская мечта" заявила о победе своего кандидата Владимира Кахадзе, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По результатам подсчета 75% голосов избирателей побеждает Кахадзе, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Каха Каладзе. По его данным, Кахадзе получил 62% а Шалва Шавгулидзе - 37,5% голосов.

"Все должны ждать окончательных результатов, но большое преимущество дает мне возможность поздравить господина Ладо (Владимира , - прим. "Кавказского узла") Кахадзе. На промежуточных выборах мы еще раз продемонстрировали, что мы сильная команда [...] Этот результат не был для нас сюрпризом. Я всегда верил и верю, что жители Тбилиси, мтацминдианцы, могут сделать правильный выбор", - привел слова Каладзе телеканал "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Он также отметил, что "с самого утра были провокации и попытки накалить ситуацию" на округе.

Избирательный процесс в Мтацминдском районе "проходит по схеме Каладзе с привлечением спортивных мальчиков", заявила лидер "Свободных демократов" Нино Гогуадзе.

"Это схема Каладзе. Так что это безответственное заявление безответственного мэра, безответственного генерального секретаря партии", - сказала Гогуадзе.

Власти оказывают давление на избирателей, голосующих сегодня во втором туре выборов депутата парламента Грузии от Мтацминдского района Тбилиси, заявили сегодня представители оппозиции. В частности, по их данным, власти прибегли к помощи освободившихся заключенных, чтобы обеспечить победу своему кандидату.

Представители оппозиции зафиксировали факты оказания давления на избирателей, подчеркнула депутат парламента от "Европейской Грузии" Элене Хоштария. По его словам, "Грузинская мечта" использовала во время выборов админресурс и привлекла к избирательному процессу "криминальных авторитетов".

"Мы показали на видео ряд фактов, когда непосредственно оказывали давление на избирательном участке № 41. Мы видели прямое нападение на избирателей. Это является прямой угрозой для страны", - сказала Хоштария.

Власть справедливо волнуется о результате выборов, отметил лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.

"Власть волнуется потому, что ситуация и выбор очень ясны: с одной стороны застой, бесперспективность, построенная на отвращении, противостоянии и разрушении прошлого, а с другой стороны – возможность вместе изменить все это и повести страну вперед", - привел слова Бакрадзе портал "Грузия Online".

ЦИК заявил лишь об одном нарушении в ходе выборов

По данным на 20.00 (19.00 мск) явка в Мтацминдском округе составила 41,23%, то есть 18 105 избирателей из 43 909 зарегистрированных, сообщила на брифинге пресс-спикер Центризбиркома Грузии Анна Микеладзе. Таким образом, явка во второму туре превысила активность избирателей на выборах 19 мая - 34,27%.

Она добавила, что предварительные результаты голосования будут опубликованы на сайте ЦИК после полуночи (после 23.00 мск).

"Выявлен лишь один процедурный недостаток. На избирательном участке №3 избиратель, внесенный в список для переносной урны согласно адресу регистрации, не находился по месту регистрации. Члены комиссии принесли урну туда, где избиратель находился фактически, это оказалось за пределами избирательного участка. В связи с данным фактом урна была опечатана и отправлена в окружную комиссию", - привело слова Микеладзе агентство "Новости-Грузия".

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