Специалисты рассказали об уникальности выставки 3D-моделей памятников Кала-Корейша

08 июня 2019, 05:01

Выставка, на которой представлены 3D-модели памятников из труднодоступного древнего селения Кала-Корейш, проходит в Махачкале. Этот проект помогает не только фиксации и сохранению памятников, но и способствует их популяризации, отметили ученые.

Сообщение о том, что в выставочном зале Союза художников Дагестана 31 мая открылась выставка "Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша", поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 1 июня. "Экспозиция покажет возможности новых технологий для демонстрации труднодоступных объектов культуры и истории, по созданию интерактивной среды. Выставка "Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша" посвящена одному из первых мусульманских поселений на территории нашей страны и всей юго-восточной Европы и стала результатом международного проекта фонда "Пери" по созданию 3D-модели этого древнего поселения. Выставка продлится 3 месяца", - написал автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Ученые создали 3D-модели уникальных артефактов Кала-Корейша

Выставочно-просветительский проект "Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша" призван донести до мирового сообщества в современном визуальном формате уникальный памятник материальной и духовной культуры Дагестана. Это международный проект благотворительного фонда "Пери" и музея "Дагестанский аул", сообщила 7 июня корреспонденту "Кавказского узла" директор музея "Дагестанский аул" Зумруд Сулейманова.

По ее словам, в рамках проекта создавались 3D-модели копий каменных надгробий, деревянных дверей мечети и других уникальных артефактов селения Кала-Корейш. "Двери (воссозданные двери мечети, выставленные в рамках проекта) уникальные, но естественно, никакая копия не заменит подлинник", - сказала она.

Выставка уже демонстрировалась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а также была показана за пределами страны - в Музее Альберта и Виктории в Лондоне, сообщила директор музея.

Данной выставке в Махачкале предшествовала не одна встреча и переговоры. Так, в 2015 году в Дагестан приехал художник Рашид Карайши, предки которого происходили из рода курейшитов (правящее племя древней Мекки). Карайши давно хотел побывать в Дагестане и проявлял подлинный интерес к истории и культуре республики, рассказала Сулейманова. "Когда он (Рашид Карайши) услышал о Кала-Корейше, мечтал посетить Кала-Корейш и приехал туда. На него это [произвело] большое впечатление", - отметила она.

Позднее Карайши предложил оцифровать рукописи, находящиеся в рукописном фонде Дагестанского научного центра (ДНЦ) РАН, а также некоторые рукописи из частных коллекций, рассказала Сулейманова.

Второй раз Карайши приехал уже со специалистами комплекса "Джума аль-Маджид" ОАЭ Бассамом Дагистани и руководителем испанского фонда по реконструкции и реставрации памятников Factum Foundation Адамом Лоуэ, отметила она.

Центр культуры и наследия "Джума аль-Маджид" основан Федеральным национальным советом ОАЭ, чтобы сохранить свое культурное наследие не только в ОАЭ и мусульманском мире, но еще и далеко за его пределами. На данный момент центр претворяет в жизнь целый ряд проектов, которые направлены на сохранение ценных книг, рукописей, древних текстов и памятников, сообщается на сайте центра "Джума аль-Маджид".

На основе Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН была организована лаборатория по оцифровке письменных памятников, где всю финансовую часть в реализации проекта взял на себя фонд Зиявудина Магомедова "Пери", рассказала Сулейманова.

Создание 3D-модели древнего селения Кала-Корейш - это первый проект в рамках программы "Культурное наследие 2.0", который был запущен фондом "Пери" в октябре 2015 года. Селение Кала-Корейш считается одним из первых мусульманских селений на территории России. Несмотря на уникальный характер селения Кала-Корейш, оно практически было не исследовано учеными из-за труднодоступности. Во время экспедиции специалисты смогли отсканировать полностью мечеть, захоронения и древние надгробия. По итогам экспедиции была проведена обработка полученных данных, а также научная и исследовательская работа. Результатом этой работы стала выставка "Слова камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Кореша", сообщается на сайте благотворительного фонда "Пери".

По словам Сулеймановой, музей "Дагестанский аул" заинтересован в проведении аналогичных тематических проектов, в основу которых лягут исторические памятники из других сел Дагестана, однако для реализации данной идеи нужен большой проект с необходимым финансированием. "Конечно, мы бы хотели, но для этого нужен большой проект, который бы поддержали", - пояснила она.

Выставка о наследии Кала-Корейша способствует популяризации уникальных памятников

Возможно, судьба Кала-Корейша сложилась бы иначе, если бы не депортация 1944 года, когда жителей поселения переселили на территорию бывшей Чечено-Ингушетии. В 1957 году при возвращении в Дагестан жители села были расселены на равнине, рассказал "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Бобровников.

По его словам, Кала-Корейш, выполняя роль столицы Кайтагского уцмийства (квазигосударственное объединение, существовавшее на территории современного Дагестана), нес очень важную роль для данной административно-территориальной единицы. Кала-Корейш считался центром распространения ислама, отметил ученый.

"В Кала-Корейше есть огромное число дагестанской арабоязычной эпиграфики, памятников архитектуры и многие из них уникальны", - отметил он, уточнив, что на данный момент в селении Кала-Корейш никто не живет.

Выставки, подобные "Слову Камней", помогают не только в фиксации и сохранении памятников, но и способствуют их популяризации, убежден он. "Это очень современный тип выставки, где представляются не только сами памятники, их фотографии. Мне кажется, что это очень удачная выставка", - отметил Бобровников.

Надписи на более чем 40 памятниках Кала-Корейша расшифрованы специалистами Института ИАЭ ДНЦ РАН, некоторые из этих памятников вошли в экспозицию выставки "Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша", рассказал директор института Махач Мусаев. "Из интересных находок [на этих плитах] - стихи ранних арабских авторов. В основном они назидательного характера, и все примерно одного смысла. Стихи обращены к правителям", - сказал он "Кавказскому узлу".

Со слов Мусаева, в экспозиции представлены две стелы-копии надгробных плит из Кала-Корейша. Кроме этих двух экспонатов также посетителям выставки предоставляется возможность интерактивно ознакомиться с другими надгробными плитами с подробным описанием и расшифровкой надписей, рассказал Мусаев.

По его словам, для создания 3D-моделей экспонатов применялся такой принцип, как фотохронометрия. "Суть её заключается в том, что должно быть постоянное, одинаковое освещение, и под разными углами делается множество снимков", - пояснил он.

Затем, как рассказал Мусаев, данные фотографии с помощью специального программного обеспечения объединяются в одну трехмерную фотографию, задав параметры которой можно изготовить точную копию на 3D-принтере. "А если [данные параметры] вогнать в станок, который вырезает из камня, то этот робот отсекает все ненужное с этого камня и создает полную копию памятника, который [был] здесь в Кала-Корейше", - отметил директор Института ИАЭ ДНЦ РАН.

Уникальность этой выставки для Дагестана заключается в том, что фотохронометрия данных объектов культурной и исторической важности дает возможность перенести объект в другое место путем создания копий для последующей демонстрации, пояснил Мусаев. "Человеку не обязательно побывать в Кала-Корейше, он может в Махачкале посмотреть на этот памятник. Естественно, оригинал всегда лучше", - отметил историк.

При этом ученый отметил, что в мире не утихают споры вокруг создания копий произведений искусства. "Одни считают, что вообще не нужны никакие копии, а другие считают, что это очень важно с точки зрения сохранения памятников и с точки зрения его демонстрации", - пояснил он.

Группа экспертов, которая работала в рамках данного проекта, не планирует проводить оцифровку исторических памятников в других селах Дагестана. Несмотря на то, что есть необходимое для продолжения работы оборудование, а также специально обученные специалисты, для того чтобы продолжить проект, необходимо финансирование, сообщил Мусаев. "Это требует финансирования, а спонсор - владелец фонда "Пери" находится под арестом. Если будет финансирование, возможности позволяют продолжать эту работу", - уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие предполагает, что Магомедовы нанесли бюджету ущерб в 2,8 миллиарда рублей. Вместе с ними по этому же делу арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов. Все трое оставлены судом под арестом до 30 июня. "Кавказский узел" разместил в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.

Институт ИАЭ ДНЦ РАН продолжает работу по изучению дагестанской эпиграфики, в 2019 году группой исследователей института изучены кладбища селений Шери и Хадаги Кайтагского района, сообщил Мусаев.

Фонд "Пери" продолжит проекты по оцифровке объектов культурного наследия

К созданию программы по сохранению объектов культурного наследия с помощью современных технологий привело понимание важности технологического образования и "культурной идентичности" в процессе воспитания и становления молодого поколения, рассказала "Кавказскому узлу" исполнительный директор фонда "Пери" Вера Яковлева. "Всегда мы для себя понимали, что воспитание, образование и становление современного молодого человека в обществе невозможно без культурной идентичности, и мы всегда искали интересные форматы для того, чтобы воспитывать эту культурную идентичность было интересно всем участникам процесса", - отметила она.

При выборе объектов для создания 3D-моделей опирались на оценку местного экспертного сообщества. Окончательный выбор падал на тот или иной объект, когда он проходил также по критериям, которые выдвигала рабочая группа специалистов: труднодоступность и возможное краткосрочное разрушение объекта под воздействием определенных факторов, сообщила исполнительный директор фонда.

Для реализации оцифровки привлекались специалисты из испанской компании Factum Foundation, также были привлечены специалисты этнографического музея "Дагестанский аул" и Института ИАЭ ДНЦ РАН, рассказала Яковлева.

По ее словам, помимо оцифровок в Кала-Корейше фонд "Пери" провел оцифровки в Дербенте, Кахибе и в Хрюге. Вся деятельность по оцифровке объектов культурного наследия проводилась в рамках образовательной программы фонда. "В рамках [данной программы] мы как охраняли объекты культурного наследия с помощью современных технологий, так и обучали молодых специалистов, привлеченных к проекту, как это делать", - сказала она.

На данный момент фонд "Пери" ведет переговоры с Национальным музеем Дагестана на предмет оцифровки самых значимых экспонатов из фондов данного музея, сообщила Яковлева. "Они (руководство музея) обратились к нам с таким запросом. Мы, имея всю техническую базу, готовы оказать им в этом поддержку, потому что все, что находится в музеях, в их фондах, безусловно, тоже важные объекты культурного наследия, которые нужно и важно не только сохранять, но и популяризовать", - отметила исполнительный директор "Пери".

Кроме того, по ее словам, фондом в сотрудничестве со специалистами Института ИАЭ ДНЦ РАН создан приоритетный список объектов культурного наследия, которые будут оцифрованы в первую очередь. Однако Яковлева не назвала точную дату начала оцифровки объектов из этого списка.