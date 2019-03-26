Заявудин Магомедов. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

26 марта 2019, 18:54

Суд продлил арест братьям Магомедовым и Максидову

Мосгорсуд оставил под стражей до 30 июня владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова.

Как сообщил "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие предполагает, что Магомедовы нанесли бюджету ущерб в 2,8 миллиарда рублей. Вместе с ними по этому же делу арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов.

Об удовлетворении ходатайства следствия и продлении братьям Магомедовым и Артуру Максидову ареста до 30 июня сегодня сообщило РАПСИ. 

За три месяца, пока обвиняемые будут находиться под арестом, следствие планирует допросить свыше 30 свидетелей, провести очные ставки, получить результаты ранее назначенных экспертиз. "Оснований для изменения меры пресечения нет, находясь на свободе и учитывая, что обвиняемым известны свидетели, дающие изобличительные показания, они могут оказать давление на них, скрыться от следствия и суда", - процитировало сегодня следствие агентство городских новостей "Москва".

Адвокаты отметили, что расследование ведется уже более 55 месяцев, а их подзащитные год содержатся под стражей. Они просили отпустить обвиняемых под домашний арест, сообщило издание.

"Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.

Примечание:

"Новый глава ПФР в Дагестане усилит позиции братьев Магомедовых", "Кадиев назвал "Анжи" подарком от Керимова", "Нафта-Москва" заявила об отсутствии планов по строительству казино в Махачкале".

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