Казбек Коков. Фото: пресс-служба и.о. главы Республики Кабардино-Балкария. https://www.glava.kbr.ru/kbr-events/news/meeting/14222-2019-06-07-13-53-29.html

08 июня 2019, 03:01

Задержания и обыски в Нальчике укрепляют позиции Кокова

Аресты силовиков и проверка в Министерстве культуры Кабардино-Балкарии инициированы Казбеком Коковым. Такая кампания призвана укрепить его авторитет перед утверждением на посту в статусе постоянного руководителя республики, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня источники сообщили об обыске в Минкультуры Кабардино-Балкарии. Документы изымали из-за нарушений при заключении контрактов, речь идет о средствах, выделенных из республиканского бюджета на нужды одной из телекомпаний.

30 мая следственные органы сообщили о другом уголовном деле против сотрудников республиканского министерства. 13 сотрудников республиканского управления МВД, в том числе двух начальников территориальных подразделений районного уровня, а также руководителей и сотрудников подразделений ГИБДД заподозрили в получении многомиллионных взяток.

Следственные мероприятия в республиканских министерствах и задержания сотрудников связаны с "кампанией по наведению порядка" в республике, считает доцент КБГУ, политолог Тимур Тенов.

"Этот процесс чем-то похож на ситуацию в Дагестане, но зачисткой я бы это не назвал. Наведение порядка происходит совместными усилиями федерального центра и местных ведомств", - сказал Тенов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, такая кампания призвана укрепить авторитет врио главы республики Казбека Кокова перед утверждением на посту в статусе постоянного руководителя. "Коков имеет имидж политика, который будет наводить порядок, работать с населением", - отметил Тенов.

Задержания высокопоставленных чиновников и обыски в министерствах инициированы самим Коковым для укрепления своих позиций, полагает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Если врио главы Кабардино-Балкарии Коков начинает наводить хотя бы формальный порядок, все [чиновники] начинают работать лучше, хотя бы на некоторое время. Это улучшает жизнь людей и, соответственно, укрепляет позиции главы республики. Но вопрос, надолго ли это улучшение, остается актуальным", - сказал Делягин корреспонденту "Кавказского узла".

В большинстве случаев в России ведется борьба не с коррупцией, а с коррупционерами, отметил политолог. "Борьба с коррупционерами и борьба с коррупцией – вещи, связанные друг с другом, но принципиально разные. Когда ты борешься с коррупцией, ты меняешь правила, которые порождают коррупцию. Если борьба идет с коррупционерами, то меняется [один коррупционер на другого]", - подчеркнул он.

Дела против республиканских чиновников могут быть связаны и с борьбой местных кланов, а такая внутренняя борьба негативно скажется на позициях Кокова, считает экономист, эксперт Института экономической политики им.Гайдара Сергей Жаворонков.

"Это нельзя назвать зачисткой, как было в Дагестане. Здесь речь идет о конкуренции кланов друг с другом и попытках договориться с кем-то из федеральных силовых структур", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Новая система оценки губернаторов отразится на финансировании регионов юга России", "Демократический конгресс заявил о давлении на активиста в Кабардино-Балкарии", "Обращение к Кокову привлекло внимание к проблеме жилья для сирот в Кабардино-Балкарии".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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