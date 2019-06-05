Скончался один из четырех пострадавших при взрыве гранаты на Кубани

05 июня 2019, 15:16

Пострадавший при взрыве в городе Гулькевичи Краснодарского края мужчина скончался в больнице. По информации источников в правоохранительных органов, именно он взорвал гранату.

Как писал "Кавказский узел", инцидент произошел вечером 4 июня во дворе частного дома в ходе ссоры местного жителя и пожилой женщины. По данным полиции, мужчина хотел вернуть свой долг в 800 тысяч рублей, но ему не удалось договорится с пенсионеркой. Тогда он достал из своего автомобиля гранату и выдернул чеку. При взрыве пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Госпитализированный после инцидента 52-летний мужчина скончался в больнице, сообщается на сайте регионального управления МВД сегодня.

"Это житель приехал к предпринимателю требовать долг. У них конфликт разгорелся на той почве, что они по процентам не сошлись. И он, видимо, вообще не умея обращаться с гранатой - РГД-42, наступательная граната, противопехотная, - стал размахивать, угрожать… В итоге подорвал себя", - рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных структурах региона. Собеседник агентства добавил, что жизни и здоровью остальных пострадавших ничего не угрожает.

В полиции добавили, что при обыске автомобиля взорвавшего гранату мужчины были обнаружены еще две гранаты, а также долговые расписки на сумму 800 тысяч рублей. Проверка по данному инциденту завершена, возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении боеприпасов и вымогательстве.