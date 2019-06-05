Въезд в Гулькевичи. Фото Официальный сайт района http://www.гулькевичскийрайон.рф/articles/gulkevichi.html

05 июня 2019, 15:16

Скончался один из четырех пострадавших при взрыве гранаты на Кубани

Пострадавший при взрыве в городе Гулькевичи Краснодарского края мужчина скончался в больнице. По информации источников в правоохранительных органов, именно он взорвал гранату.

Как писал "Кавказский узел", инцидент произошел вечером 4 июня во дворе частного дома в ходе ссоры местного жителя и пожилой женщины. По данным полиции, мужчина хотел вернуть свой долг в 800 тысяч рублей, но ему не удалось договорится с пенсионеркой. Тогда он достал из своего автомобиля гранату и выдернул чеку. При взрыве пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Госпитализированный после инцидента 52-летний мужчина скончался в больнице, сообщается на сайте регионального управления МВД сегодня.

"Это житель приехал к предпринимателю требовать долг. У них конфликт разгорелся на той почве, что они по процентам не сошлись. И он, видимо, вообще не умея обращаться с гранатой - РГД-42, наступательная граната, противопехотная, - стал размахивать, угрожать… В итоге подорвал себя", - рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных структурах региона. Собеседник агентства добавил, что жизни и здоровью остальных пострадавших ничего не угрожает.

В полиции добавили, что при обыске автомобиля взорвавшего гранату мужчины были обнаружены еще две гранаты, а также долговые расписки на сумму 800 тысяч рублей. Проверка по данному инциденту завершена, возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении боеприпасов и вымогательстве. 

Примечание:

"Сообщение о бомбе нарушило работу аэропорта в Краснодаре", "Один из пострадавших при взрыве в Новороссийске помещен в реанимацию", "Краснодарский школьник ранил пять одноклассников".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 июня 2019, 18:25

  • ВКС отказалась рассмотреть жалобу автогигантов на кубанские суды

    Высшая квалификационная коллегия судей мотивировала отсутствием полномочий отказ заниматься жалобой автоконцернов, в которой описывались схемы взыскания компенсаций через суды Краснодара, говорится в ответе, полученном «Хендэ Мотор СНГ». В компетенцию коллегии входит рассмотрение заявлений на решения региональных коллегий судей, заявил адвокат Максим Титаренко.

05 июня 2019, 18:11

  • Уроженцы Армении задержаны по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

    Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина во время драки в ночь на 2 июня в Красногорске. Всего по делу задержаны четверо человек. СМИ приводят имена троих граждан Армении, посольство этой страны заявило о готовности оказать содействие российским следователям.

05 июня 2019, 17:14

  • Правозащитники обвинили власти Азербайджана в срыве визита докладчика ПАСЕ

    Встреча азербайджанских чиновников с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы Торилд Сунной Эварсдоттир, которая готовит доклад по политзаключенным, отложена на три месяца. Воспользовавшись тем, что визит докладчика был запланирован на праздничные дни, власти сорвали июньское выступление Эварсдоттир в ПАСЕ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

05 июня 2019, 16:05

  • Следствие озвучило подробности дела об убийстве школьников в Тбилиси

    Правоохранительные органы предъявили обвинение Михаилу Каландии в убийстве школьника в Тбилиси после появления новых доказательств его причастности к преступлению, заявили в МВД Грузии. Каландия не признает своей вины, сообщила адвокат. Отец обвиняемого отрицает попытку бегства после возбуждения дела.

05 июня 2019, 15:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Справочник

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи