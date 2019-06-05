Эксперт в суде представила доказательства фальсификации дела Залипаева

05 июня 2019, 02:21

Эксперт-лингвист Галина Иваненко на суде по делу руководителя общины Свидетелей Иеговы* в Майском Юрия Залипаева заявила, что стиль речи подсудимого и приписываемые ему высказывания отличаются. По ее словам, автор этих фраз значительно моложе Залипаева, не религиозен и имеет юридическое образование.

Как писал "Кавказский узел", руководитель общины Свидетелей Иеговы* в Майском Юрий Залипаев был обвинен в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности. Вину он не признал. Процесс по делу Залипаева начался 16 июля 2018 года. На заседании 8 мая Залипаев категорически отверг все обвинения в суде. Он рассказал, как проходили богослужения Свидетелей Иеговы* и как верующие относятся к представителям других религий. 14 мая адвокат Залипаева заявил, что свидетели обвинения связаны с силовиками.

Согласно версии обвинения, Юрий Залипаев во время проповеди в Зале Царства не только нелестно отзывался о мусульманах и православных, но также призывал других Свидетелей Иеговы* бить их. Залипаев также распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов, утверждает обвинение. Защита настаивает, что запрещенная литература в зал богослужений была подброшена.

Майский районный суд Кабардино-Балкарии, где рассматривается уголовное дело в отношении руководителя общины Свидетелей Иеговы* Юрия Залипаева, назначил 4 июня по делу психолого-лингвистическую религиоведческую экспертизу. Она пройдет в Российском центре судебной экспертизы Минюста России, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Об экспертизе, на которую будут направлены аудиозаписи богослужений общины 2016-2017 годов, ходатайствовала сторона обвинения. Экспертиза должна помочь отделить высказывания Залипаева от приписываемых ему фраз.

Ранее по делу Залипаева аналогичная экспертиза была проведена в дагестанском Центре судебной экспертизы. Однако защита считает, и обвинение с этим тоже согласилось, что она была проведена неполно. В частности, не была исследована аудиозапись богослужения, экспертиза была проведена с нарушениями методики, в ее заключении имелись противоречия.

На судебное заседание 4 июня в качестве специалиста защитой была приглашена кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики обучения русскому языку Южно-Уральского государственного университета Галина Иваненко.

Специалист проанализировала стиль речи Юрия Залипаева и приписываемые ему высказывание и отметила, чем они отличаются.

«У Залипаева один стиль речи – зрелого, мягкого, религиозного человека. А приписываемые ему фразы указывают, что их автор не религиозен, юрист, моложе 35 лет», - сказала Иваненко.

На заседании также планировался допрос по видео-конференц-связи дагестанского эксперта Аджаматовой, но она не явилась.

10 апреля на заседании была оглашена рецензия на ранее сделанное экспертное заключение, пять записей богослужений и утверждения четырех допрошенных свидетелей. Лингвист сопоставил показания свидетелей с выступлениями подсудимого и пришел к выводу, что свидетели цитировали не принадлежащие Залипаеву высказывания.

В суд пришли около 15 слушателей, несколько человек приехали из Нальчика.

Следующее заседание пройдет 20 июня. На нем будет продолжено исследования биллинга телефонных соединений.

Напомним, что Юрий Залипаев (по профессии сварщик) обвинялся по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), а также по ч.1 ст.280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В соответствии с обвинительным заключением, Залипаев во время проповеди в Зале Царства нелестно отзывался о мусульманах и православных, а также призывал Свидетелей Иеговы* бить их. Он также распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Процесс по делу Залипаева начался 16 июля 2018 года. 23 января 2019 года судья Майского районного суда по ходатайству прокурора прекратила уголовное дело в отношении Залипаева по статье по ч.1 ст.282 УК РФ, в связи с декриминализацией деяний, попадавших под эту статью. Юрию Залипаеву было предоставлено право на реабилитацию. При этом обвинение по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) осталось в силе. Залипаев продолжает находиться под подпиской о невыезде.