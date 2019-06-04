Жители Нагорного Карабаха рассказали об ожиданиях от турнира ConIFA

04 июня 2019, 04:54

В Нагорном Карабахе по итогам двух дней футбольного чемпионата ConIFA-2019 лидируют команды Абхазии и Западной Армении. Местные жители ожидают, что турнир такого масштаба приблизит Нагорный Карабах к признанию международным сообществом.

Как информировал "Кавказский узел", 1 июня в Степанакерте состоялось торжественное открытие Чемпионата Европы по футболу ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций). 2 июня прошли первые матчи турнира.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA проходит в Нагорном Карабахе с 1 по 9 июня. Власти предложили жителям Нагорного Карабаха поучаствовать в программе "Гостеприимная семья" и принять у себя в доме в дни турнира иностранных гостей, так как гостиницы могут не справиться с большим количеством болельщиков. Более 60 семей пожелали разместить у себя дома гостей чемпионата. Местные власти с 29 апреля отменили госпошлину на однократную туристическую визу. Определены 11 гостиниц, где будут проживать спортсмены, судьи и журналисты. Участие в чемпионате принимают восемь команд.

3 июня футбольные матчи Чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошли в четырех городах. В Мартакерт команда Абхазии победа команду Сапми со счетом 1:0. В Мартуни хозяева чемпионата проиграли Чамерии со счетом 3:1. В Аскеране встреча между Секейским краем и Западной Арменией завершилась со счетом 0:5. В Степанакерте сборная Южной Осетии обыграла команду Падании со счетом 2:1, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники турнира разделены на две группы. В группу А вошли Нагорный Карабах, Сапми, Абхазия, Чамерия, а в группу В - Падания, Секейский край, Западная Армения, Южная Осетия.

По итогам двух дней в группе А лидирует команда Абхазии, а в группе В - команда Западной Армении, сообщила на пресс-конференции в степанакертском медиа-центре руководитель службы пиара и маркетинга ConIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019 Грачуи Барсегян.

Футбольные матчи чемпионата транслируются в прямом эфире только на сайте ConIFA , поскольку право на показ в прямом эфире принадлежит только ConIFA, тогда как другие телевизионные каналы могут делать только репортаж об играх, а Общественное телевидение Нагорного Карабаха может показать матч своей команды, взяв у ConIFA, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Барсегян.

По ее словам, на больших экранах на стадионе, а также в общественных местах Степанакерта и других городов матчи чемпионата не транслируются.

Болельщики рассказали о сильной игре сборной Южной Осетии

На центральном стадионе в Степанакерте проходила встреча между Южной Осетией и Паданией, по итогам которой вторую подряд победу одержала югоосетинская сборная.

Стадион в столице Нагорного Карабаха был занят зрителями наполовину, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на трибунах.

«Из Южной Осетии на ConIFA приехала только сборная из 27 человек. Команды болельщиков или поддержки с ними не приехало. Также из Южной Осетии нет журналистов», - пояснила Барсегян.

Представитель комитета по спорту и туризму Южной Осетии Сергей Засеев поделился радостью по итогам двух успешных выступлений сборной на чемпионате. "Мы очень рады, что приехали в такую замечательную страну Арцах [Нагорный Карабах] и зарегистрировали уже две победы. И желательно, чтобы мы всегда побеждали. Но самое главное, что мы участвуем в ConIFA-2019", - сказал он "Кавказскому узлу".

Игроки сборной Южной Осетии Батаз Гурцев и Ибрагим Базаев отметили высокий уровень подготовки турнира. "Все команды высоко подготовлены, и пришлось приложить огромные усилия, чтобы победить", - признался один из них в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

По словам жителя Степанакерта Айка Газаряна, стадион в Степанакерте оказался не заполнен полностью, потому что на поле 3 июня были зарубежные команды.

«Но одно я понял точно - в Нагорном Карабахе любят футбол, и ConIFA для большинства стал праздником. Даже несмотря на то что сегодня [3 июня] половина стадиона занята болельщиками, немало людей пришло просто посмотреть футбол», - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, сам он болеет за Южную Осетию, поскольку она, как и Нагорный Карабах, находится на Кавказе и стремится к независимости. «Не могу сказать, что я вижу игру высшего класса. Но у нас никогда не было такого футбольного чемпионата, и мне просто интересно как футбольному фанату», - пояснил Газарян.

Группа из шести молодых людей из Армении также болела за Южную Осетию, потому что считает эту сборную одной из сильнейших команд на чемпионате. «Я не знаю историю Южной Осетии и не общался никогда с людьми из Южной Осетии, просто видел их игру и считаю эту команду высоко техничной. Мне нравится эта команда», - сказал болельщик Игорь Карапетян из Армении "Кавказскому узлу".

Волонтер Яна Газарян рассказала, что болеет за команду Южной Осетии, потому что за три дня, что она работает с ними, услышала много интересного о культуре и традициях этой республики. «Мы не говорим на политические темы. Я рассказываю им об Арцахе, они - о Южной Осетии. И я вижу много общего меду нами. Мне этот народ стал понятнее и ближе», - сказала волонтер "Кавказскому узлу".

Игру Южной Осетии с Паданией на чемпионате ConIFA прокомментировал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле", который также присутствовал на стадионе в Степанакерте. "Игра действительно была очень интересной. Было много борьбы, Осетия нападала более остро, но вратарю Падании удалось до перерыва не пропустить. Моментами и Падания остро атаковала. Запомнился пробитый штрафной удар в ворота Осетии, мяч прошел в сантиметрах от каркаса ворот. Но на перерыв команды ушли со счетом 0:0. Сразу после перерыва Южная Осетия забила быстрый гол, а через минуту могла забить и второй, но вратарь отбил. И пошла игра на встречных курсах, с острыми моментами. Южная Осетия забила и второй гол. Падания пошла всей командой отыгрываться и в концовке сумела заработать пенальти. Игрок Падании не промахнулся. Гол", - описал он ход матча в своем посте "Чемпионат Европы по футболу в Арцахе. Абхазия и Южная Осетия идут без поражений, день второй".

Жители Нагорного Карабаха сочли турнир ConIFA вызовом международному сообществу

Министерство по делам культуры, молодежи и туризма Нагорного Карабаха подготовило программу культурных мероприятий в Степанакерте и в остальных трех городах проведения чемпионата в течение всех дней турнира ConIFA.

По словам сотрудника министерства, в районных центрах перед футбольными встречами проходят концерты песни и танцев с участием местных творческих коллективов, а в Степанакерте ежедневные культурные мероприятия проходят на четырех площадках до полуночи. В частности, в Культурном центре Шарля Азнавура, на площади «Возрождение», в центральном парке, и в парке Воинов карабахской войны предусмотрены выставки и вернисажи, концерты местных творческих коллективов и артистов из Армении, выступление духового, народного и военного оркестра, джазового оркестра, показы национальной одежды.

Также для футбольных команд в свободные дни 5 и 7 июня будут организованы экскурсии по достопримечательностям Нагорного Карабаха, сообщил он "Кавказскому узлу".

"Я полностью уверена, что мероприятия международного масштаба жизненно необходимы для нашей непризнанной республики, потому что о нас говорят, на нас смотрят, - сказала житель Степанакерта Ирина Айрапетян "Кавказскому узлу". - Подобные мероприятия в нашей непризнанной республики - это вызов международному сообществу. Мы заявляем, что мы не воюющая страна, а страна, которая хочет мира в регионе. Международное сообщество должно увидеть, мы готовы принять множество гостей, показать им нашу культуру, традиции, гостеприимство, что мы стремимся жить и творить".

По ее словам, в социальных сетях наблюдается большая активность к мероприятию ConIFA в Нагорном Карабахе. Также она отметила, что наблюдает большой интерес к чемпионату среди местных жителей.

Наемный работник Андрей Саркисян положительно оценил турнир ConIFA. По его словам, давно было необходимо сделать такой подарок людям, указав, что за последние 20 лет не припоминает столь крупного мероприятия в Нагорном Карабахе.

«То, что люди активно посещают культурные мероприятия, стадионы, я считаю главной причиной то, что все делается бесплатно. Я сам сегодня с детьми посетил два концерта. От людей не требуют покупать билеты. Культурные мероприятия проходят под открытым небом и общедоступны, стадионы вместительные, волонтеры повсюду готовы помочь. Все удобно и организованно», - сказал Саркисян "Кавказскому узлу".

Студент колледжа в Шуши Арман Мартиросян рассказал, что очень болеет за сборную Нагорного Карабаха. "Сегодня [3 июня] ездил в Мартуни, чтоб наблюдать за игрой нашей команды, которая, к сожалению, проиграла. Я надеюсь, что спорт сделает больше для нашей страны, чем политика. В социальной сети, электронных изданиях я наблюдаю большой интерес к чемпионату. Это уже говорит, что де-факто наша страна признана. А такое признание будет однозначно способствовать признанию де-юре», - считает он.

Девушки из Степанакерта Манэ Адамян и Ануш Лалаян рассказали, что поехали в Аскеран, чтобы посмотреть игру Западной Армении и Секейского края. «У нас отличное настроение. Перед игрой был концерт коллектива «Мы и наши горы», что уже способствовало хорошему настрою. После был интересный матч. Стадион был переполнен, люди активно болели. У нас отличное настроение. Завтра [4 июня] поедем в Мартакерт, чтоб новый стадион увидеть и игру посмотреть», - рассказала одна из них "Кавказскому узлу".

Ануш Аванесян, посетившая мероприятие «Танцуют выпускники школ» на площади «Возрождение» вместе с детьми, поделилась, что после концерта пошла на стадион посмотреть матч, а вечером пришла на концерт авторской песни в парке воинам. Она считает, что раз в несколько лет необходимо в Нагорном Карабахе проводить крупные мероприятия, чтобы из других стран приезжали, люди общались с другими народами.

«Понимаете, мы много лет кричим, что нам необходимо международное признание, но при этом кроме политических процессов, ничего не делается, чтоб достичь этой цели. А международные мероприятия, возможно, будут способствовать этому процессу», - сказала она "Кавказскому узлу".