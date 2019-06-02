Ереван заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения

02 июня 2019, 07:20

Азербайджан преднамеренно обостряет ситуацию, препятствуя мирному урегулированию карабахского конфликта, заявил МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", стороны карабахского конфликта регулярно сообщают о нарушениях условий перемирия, приводя данные об обстрелах своих территорий. 1 июня Азербайджан заявил о 21 обстреле с армянской стороны, в тот же день Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю. Кроме того, Нагорный Карабах заявил о гибели своего военного в результате обстрела с азербайджанской стороны.

Азербайджан нарушает обязательства, взятые на себя по итогам встреч в Милане 2018 году, а также встреч в Вене и Москве в текущем году. Своими действиями он, несмотря на призыв посредников Минской группы ОБСЕ, препятствует мирному разрешению карабахского конфликта, сказано в заявлении, распространенном 1 июня МИД Армении.

"В течение последних трех дней азербайджанская сторона преднамеренно обостряет ситуацию. Это проявляется в распространении дезинформации о гибели своего военнослужащего, публичных призывах к физическому насилию в адрес руководителей Армении, которые озвучили представители правящей партии Азербайджана в парламенте, а также в росте числа нарушений перемирия, которые привели к гибели военнослужащего Армии обороны Арцаха", - говорится в заявлении МИД Армении.

Министерство обороны Азербайджана сегодня к 07.15 мск не отреагировало на это заявление на своем официальном сайте.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".