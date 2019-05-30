Запрет на ифтар на стадионе в Кизилюрте не помешал мусульманам собираться в кафе

30 мая 2019, 04:57

Стадион Кизилюрта закрыт для массового ифтара по соображениям безопасности, но это не мешает жителям регулярно собираться на коллективные ифтары в кафе. Проведение ифтаров не является публичным мероприятием и не нуждается в согласовании с властями.

Как информировал "Кавказский узел", 24 мая администрация Кизилюртовского района сообщила о временном переносе всех коллективных ифтаров в районе после боестолкновения в селении Султан-Янги-Юрт, где в перестрелке с силовиками были убиты три человека. Один из организаторов общегородского ифтара отметил, что коллективное разговение верующих, соблюдающих пост месяца Рамадан, на городском стадионе не удастся провести из-за введенных ограничений.

Первый день поста священного для мусульман месяца Рамадан в 2019 году выпал на 6 мая. В этот день в республиках Северного Кавказа прошли различные благотворительные акции и коллективные ифтары, или разговения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлен справочный материал о Рамадане.

Ифтар на городском стадионе, где мусульмане сотнями собирались бы на коллективные разговения, не проводится, сообщил 29 мая корреспонденту «Кавказского узла» заместитель главы Кизилюрта Ибрагим Муталибов.

Ифтар в Кизилюрте проводится, но организован не официально и не является общегородским, поскольку городской стадион остается закрытым для посещения, а люди собираются лишь в летних кафе, пояснил «Кавказскому узлу» сотрудник городской администрации Биякай Магомедов.

Решение об отмене проводить ифтар на городском стадионе, где ожидалось до 5 тысяч участников, было связано с проведением спецоперации в Султан-Янги-Юрте, пояснил Магомедов. "Это общее решение – администрации, ДУМ и МВД. Оно принято, чтобы исключить возможность какого-либо инцидента, чтобы не пострадали люди. Иного решения принять было нельзя. Обеспечить безопасность пяти тысячам человек в сложившейся обстановке – крайне трудно», - рассказал он.

Однако по его словам, после заката мусульмане собираются в летних кафе, где коллективно принимают пищу. "Таких много. Запретить этого им никто не может", - сказал Магомедов.

Он не исключил проведение массового ифтара на городском стадионе в этом году. "[До конца Рамадана] остается еще неделя, и, возможно, массовый ифтар все же будет проведен. Это зависит от обстановки в городе", - пояснил чиновник.

В случае проведения массового ифтара правоохранительные органы были бы проинформированы. "Если бы такое было, мы бы знали", - заявила "Кавказскому узлу" сотрудница пресс-службы МВД Дагестана.

Ифтар не нуждается в согласовании с властями

Ифтар нельзя приравнять к массовому мероприятию, подлежащему согласованию с городской администрацией, считает адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

«Если... начнет разгон, то это будет незаконным вмешательством в вероисповедание людей. Никаких заявок на проведение ифтара подавать не надо. Ифтар – это мероприятие, на котором люди выражают свое отношение к вере», - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, завершение спецоперации означает, что власти признают безопасность нахождения людей в районе.