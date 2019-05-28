Общегородской ифтар в Кизилюрте сорван после спецоперации

28 мая 2019, 17:30

Массовый ифтар на стадионе в Кизилюрте уже не успеть подготовить из-за введенных после спецоперации в Султан-Янги-Юрте ограничений, но жители района сотнями собираются на ежевечерние коллективные ифтары, сообщили организаторы.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая в селении Султан-Янги-Юрт Кизилюртовского района в перестрелке с силовиками были убиты три человека. Из-за спецоперации власти и имамы Кизилюрта и Кизилюртовского района Дагестана решили ввести ограничения на коллективные ифтары.

Первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в 2019 году выпал на 6 мая. В этот день в республиках Северного Кавказа прошли различные благотворительные акции и коллективные ифтары, или разговения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о Рамадане.

Обстановка в Кизилюртовском районе спокойная, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Кизилюртовского района. "Нет причин для тревоги. Но сотрудники полиции, видимо, решили перестраховаться и просили временно воздержаться имамов мечетей от коллективных ифтаров. И если у правоохранительных органов есть малейшие опасения, то лучше быть осторожнее", - отметил он.

По его словам, запрет пока остается в силе, но, как ожидается, будет отменен в ближайшие дни. "Мы даже когда объявляли о временной приостановке, старались не уточнять причины. Да и большинство людей не знает, что в районе проводилась спецоперация", - добавил работник райадминистрации.

Запрет на проведение коллективных ифтаров носит рекомендательный характер, отметил один из организаторов разговения в шатрах Рамадана Абу-Бакр. "Шатры Рамадана открываются к вечеру в селах района. Временный запрет введен, но ни у кого в районе нет чувства опасности, и поэтому по вечерам в шатре собирается по несколько сот человек", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Единственное, мы планировали провести в Кизилюрте общегородской ифтар на стадионе. Но из-за введенных временных ограничений уже не сможем решить все организационные вопросы, и поэтому он в этом году, скорее всего, вообще не будет проведен. 31 мая в Дербенте планируется проведение общереспубликанского мероприятия, и теперь все наши волонтеры решили помочь в его проведении", - сообщил Абу-Бакр.

Спецоперация не вызвала напряженности в Султан-Янги-Юрте, сообщил местный житель Гаджи. "Усиленного режима я не заметил. О спецоперации прочитал в интернете. В городе как все было, так и осталось. Возле Джума-мечети стоит шатер, в котором вечером любой желающий может отпустить пост. Еще Уразу можно отпустить на трассе, возле первого моста со стороны Хасавюрта. Там расставлены столы, и водители могут остановиться и сесть за них", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".