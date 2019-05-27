В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 20 по 26 мая погибли три человека

27 мая 2019, 01:50

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 20 по 26 мая 2019 года погибли три человека, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Трое погибших — предполагаемые участники вооруженного подполья в Дагестане.

Спецоперации и КТО

24 мая в рамках режима контртеррористической операции в Кизилюртовском районе Дагестана при осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооружённых лиц. Ответным огнём убиты трое боевиков. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы. Убитые в Султан-Янги-Юрте трое мужчин не были местными жителями, отметил глава села Арзулум Шамхалов.