Спецтехника в жилом квартале. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-dagestane-neytralizovany-devyat.html

27 мая 2019, 01:50

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 20 по 26 мая погибли три человека

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 20 по 26 мая 2019 года погибли три человека, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Трое погибших — предполагаемые участники вооруженного подполья в Дагестане.

Спецоперации и КТО

24 мая в рамках режима контртеррористической операции в Кизилюртовском районе Дагестана при осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны  группой вооружённых лиц. Ответным огнём убиты трое боевиков. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы. Убитые в Султан-Янги-Юрте трое мужчин не были местными жителями, отметил глава села Арзулум Шамхалов.

Примечание:

"Жертв вооруженного конфликта с 13 по 19 мая на Северном Кавказе не было", "Неделя с 6 по 12 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 29 апреля по 5 мая не зафиксировано".

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