01 апреля 2019, 22:19

Суд в Махачкале вынес решение об аресте Раипа Ашикова

Бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков, задержанный по подозрению в финансировании терроризма, арестован судом на два месяца, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", Раип Ашиков был задержан в ночь на 31 марта. Задержание источники связали с делом о финансировании боевиков. Сегодня, по данным источников, силовики начали обыски в здании филиала Россельхозбанка в Дагестане после задержания Раипа Ашикова. По их данным, после увольнения из органов внутренних дел Ашиков работал главой службы безопасности регионального управления банка.

В марте 2013 года Раип Ашиков был отстранен от должности начальника УВД Махачкалы, а позже уволен из органов внутренних дел. По данным источника в следственных органах, основанием для отставки Ашикова была его возможная причастность к преступлениям. Среди преступлений, на причастность к которым проверялся Раип Ашиков, было убийство следователя Арсена Гаджибекова в 2011 году. 27 августа 2015 года суд объявил организатором этого убийства бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и приговорил его к пожизненному заключению.

Советский районный суд Махачкалы арестовал Раипа Ашикова, задержанного по подозрению в финансировании терроризма, сообщил сегодня источник в силовых структурах республики. "Суд поддержал ходатайство следствия и заключил Ашикова под стражу на два месяца", - цитирует источник ТАСС.

По словам источника в силовых структурах, в течении десяти дней Ашикову будет предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

"Решение (об аресте) принято в рамках уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 205 УК России (содействие террористической деятельности)", - цитирует свой источник "Интерфакс".

На официальных сайтах региональных управлений МВД и Следкома сегодня к 22.20 мск нет информации об аресте Раипа Ашикова.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что, по данным ФСБ, Ашиков подозревается по делу о финансировании терроризма вместе с жителем Дагестана Омаром Абдурашидовым.

Напомним, Омар Абдурашидов, о похищении которого его сестра сообщила 28 марта, 31 марта был арестован по делу о финансировании терроризма. Следствие считает, что он передал боевикам 200 тысяч рублей. Сам Абдурашидов рассказал "Черновику", что его пытали и выбивали показания против бывшего высокопоставленного силовика.

Примечание:

"Начальника полиции Махачкалы проверяют на причастность к тяжким преступлениям, сообщают источники", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении".

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