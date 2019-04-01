01 апреля 2019, 22:07

Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова

Оглашение приговора по делу отставного офицера из Краснодара Дениса Хисамова, обвиняемого в причастности к террористической группировке, запланировано на 2 апреля. Обвинение запросило для него 18 лет колонии строго режима, сообщил представитель суда.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября 2018 года стало известно, что Турция выдала Таджикистану 33-летнего бывшего капитана министерства обороны России Дениса Хисамова, который был задержан в апреле того же года. По версии следствия, отставной офицер воевал на стороне запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и планировал совершить теракты в России. 

Хисамов был обвинен по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Максимальное наказание, которое грозит ему по этим статьям, предполагает лишение свободы на срок до 20 лет. 14 января Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела отставного офицера. Подсудимый отверг все обвинения в свой адрес и заявил о жестоких пытках в ходе следствия. Хасимов также отверг информацию о посещении Сирии. 

Оглашение приговора по делу Хасимова назначено на 10.00 мск 2 апреля, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима" - сообщил он. 

Комментариями Дениса Хисамова и его адвокатов относительно позиции гособвинителя "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, отец обвиняемого Франгиз Хисамов предположил, что сын примкнул к сирийским боевикам из-за материальных проблем.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Денис Хисамов заявил о давлении и пытках", "Три человека арестованы на юге России по делу о финансировании ИГ*", "Подсудимые по делу ячейки ИГ* получили длительные сроки". 

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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