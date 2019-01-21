Три человека арестованы на юге России по делу о финансировании ИГ*

21 января 2019, 10:52

Члены группировки под видом благотворительной деятельности собирали в Дагестане, на Кубани и в Адыгее деньги для сирийских боевиков, рапортовала сегодня ФСБ.

Законспирированная ячейка действовала на территории Краснодарского края, Адыгеи и Дагестана, ее члены собирали и переводили деньги на нужды запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщила пресс-служба ФСБ России.

"По заданию эмиссаров международной террористической организации члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирийской Арабской Республике... Задокументированы схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Возбуждено три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), трое подозреваемых задержаны и по решению суда арестованы, заявили силовики.

"В ходе обысков по адресам их проживания изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты и фискальные чеки, а также иные документальные материалы, подтверждающие их преступную деятельность. В ходе допросов они дали признательные показания", - отмечается в пресс-релизе.

Статья 205.1 УК РФ предусматривает от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что 9 февраля 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения шестерых обвиняемых по делу о ячейке "Исламского государства"* в Карачаево-Черкесии.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.