Евгений Витишко рассказал о претензиях краснодарской прокуратуры

01 апреля 2019, 18:35

Прокуратурой Краснодара вручено постановление об административном деле после участия в поэтическом вечере "Открытой России"*, заявил сегодня краснодарский активист, член федерального совета партии "Яблоко" Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта член федерального совета партии "Яблоко", активист Евгений Витишко был вызван в прокуратуру Краснодара для составления постановления об административном правонарушении. Сам активист связал это с участием в поэтическом вечере "Открытой России"*.

После участия в поэтических чтениях, организованных "Открытой Россией"* в ноябре 2018 года, против краснодарца Максима Дроздова возбудили административное дело о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Дроздов предположил, что дело было возбуждено из-за логотипа "Открытой России"*, наложенного на видеозапись вечера. По словам Дроздова, постановление о начале административного производства ему вручили поздно вечером 19 марта. При этом он обратил внимание на то, что постановление датировано 2018 годом и в нем имеются грамматические и орфографические ошибки. Евгений Витишко, комментируя это дело, сказал, что вечер не был политической акцией.

Сегодня представитель прокуратуры Западного округа Краснодара вручил постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за участие в деятельности нежелательной в России организации "Открытая Россия"*, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Витишко.

"Меня привлекают за то, что я сделал репост публикации Максима Дроздова с поэтического вечера со страницы "Открытой России"*, где он читает стихи", - пояснил Витишко, отметив, что это первый протокол по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

По его словам, он не имеет отношения к "Открытой России"*, а в поэтическом вечере принял участия для того, чтобы озвучить свои стихи. "В объяснении данном в прокуратуре я написал только, что читал свои стихи на поэтическом вечере. И больше ничего не знаю", - рассказал он.

В постановлении об административном правонарушении указано, что 22 января Витишко в социальной сети Facebook опубликовал видеоматериал, в котором есть ссылка на заблокированный по решению Генпрокуратуры России сайт, а также символика организации, которая по решению Минюста РФ включена в перечень иностранных нежелательных организаций, рассказал адвокат Алексей Аванесян.

В списке "нежелательных организаций", который подготовило министерство юстиции России, значатся две британские организации со схожими названиями: Open Russia Civic Movement, Open Russia* (общественное сетевое движение "Открытая Россия") и OR (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия") (с 08.11.2018 – Human Rights Project Management). 23 декабря 2018 года в России официально зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая Россия", следует из данных сайта министерства юстиции.

"Опрошенный Витишко пояснил, что читал свои стихи, в остальной части от дачи объяснения отказался. Принадлежность указанного аккаунта к Витишко подтверждается размещенными на нем персональными данными, личными фотографиями и биографическими сведениями", - говорится в постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Материал будет направлен в мировой участок суда, по месту выявления административного правонарушения, сообщил Аванесян.

По его словам, от того, какое решение примет судья, будут зависеть дальнейшие действия защиты Витишко. "Мы указали в замечаниях, что вину свою в совершении административного правонарушения Витишко не признает. Запросили материалы. Мы имеем право по закону ознакомиться абсолютно со всеми материалами, а прокурор нам дал пять ксерокопий, не заверенных", - сообщил Аванесян.

Он также отметил, что на скриншотах "не написано, кто и с какого компьютера их делал". "Материал совершенно идентичный с тем, который составили в отношении поэта Максима Дроздова", - подчеркнул Аванесян.

Согласно статье 20.33 КоАП, "осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной, участие в такой деятельности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей".

Статья 20.33 КоАП сформулирована широко и, по сути, привлечь к ответственности можно за любое "участие в деятельности нежелательной организации", в том числе участие в организованных ею конференциях и любых других мероприятиях, и даже репост публикаций, чему бы они ни были посвящены, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор "Центра защиты прав СМИ" Галина Арапова.

"Таких дел по стране мало, но подавляющее их число именно в Краснодарском крае", - отметила Арапова.

По ее словам, в Москве за последние два года было два подобных дела и ни одно из них не дошло до наказания, оба были прекращены судом по процессуальным основаниям.

В случае "преследования за выражение мнения (будь то публикация в газете, выступление на митинге, на поэтической конференции)", вопрос об экспертизе решается, исходя из того, насколько нужны специальные познания для правильного разрешения дела, отметил Галина Арапова. "Если кто-то написал расхожую фразу на заборе, совсем не обязательно привлекать экспертов для оценки значения этого высказывания. В любом случае, когда речь идет о текстах в любой форме оценивать их могут лингвисты, психолингвисты, иногда совместно психологи и лингвисты", - рассказала Арапова.

Она отметила, что не раз произведения художников, писателей и поэтов становились предметом уголовного и административного преследования, поэтому, с точки зрения закона, любой автор высказывания, который распространил его публично, может быть наказан, если в его словах есть что-то крамольное с точки зрения закона.

Представитель пресс-службы прокуратуры отказался отметить на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о количестве административных дел по статье 20.33 КоАП РФ, отметив, что не владеют такой информацией.

12 февраля суд назначил штраф координатору "Открытой России"* в Краснодарском крае Яне Антоновой, опубликовавшей видео о нехватке школ в регионе.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* - деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, которые содержат в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генеральной прокуратурой России нежелательной на территории страны.