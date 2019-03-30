30 марта 2019, 19:11
"Ахмат" проиграл "Спартаку" в Грозном
Матч между "Ахматом" и "Спартаком" в 21-м туре Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.
Игра прошла сегодня в Грозном на стадионе "Ахмат Арена".
Два гола во время матча забил футболист "Спартака" Луис Адриано, еще один - спартаковец Денис Глушаков. Единственный гол для "Ахмата" забил 9-й минуте Беким Балай, следует из трансляции матча на сайте Российской премьер-лиги.
По итогам игры, которая завершилась в 18.05 мск, "Ахмат" с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
Нынешнее свое название - "Ахмат" - клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".
Как писал "Кавказский узел", 11 марта встреча футболистов "Ахмата" и "Урала" в 19-м туре Российской премьер-лиги, которая также прошла в Грозном, завершилась со счетом 1:1.
""Ростов" стал одним из самых посещаемых клубов Премьер-лиги", "Грозненцы рассказали о связанных с посещением футбольного матча проблемах", "Грозненцы раскрыли схему принуждения к явке на матч "Ахмата"".
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