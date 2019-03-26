13 чиновников правительства Калмыкии уволены Хасиковым

26 марта 2019, 23:00

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжения об увольнении шестерых своих советников, пятерых помощников, также должности покинули представитель главы республики в Народном Хурале Юрий Сидоренко и первый зампредседателя правительства Сергей Бадмаев.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что Владимир Путин назначил врио главы республики чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Хасиков – управленец из президентского резерва, а источник во властных структурах пояснил, что у него "самый низкий антирейтинг" в республике.

Служебные контракты прекращены советниками главы республики Василием Бюрчиевым, Львом Балдашиновым, Вадимом Джамбиновым, Баатром Лиджиевым, Эрдни Манжиковым, Константином Кирпилевым, говорится в пресс-релизах, опубликованных сегодня на сайте главы Калмыкии.

Также указом Хасикова уволены с должностей помощники главы республики Валерий Вадыжев, Батр Манджиев, Надежда Первеева, Баатар Шабжуров и старший помощник Владимир Перковский, отмечается в сообщениях.

Прекращен срочный служебный контракт с представителем главы республики в Народном Хурале Калмыкии Юрием Сидоренко, говорится в сообщении пресс-службы.

Врио главы республики подписал указ об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия Сергея Бадмаева, он уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы главы правительства республики РИА "Калмыкия".

Напомним, 20 марта Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия" Алексея Орлова. Отставка Орлова была предсказуема, считают опрошенные "Кавказским узлом" калмыцкие оппозиционеры. При этом глава реготделения "Справедливой России" Наталья Манжикова назвала неожиданным назначение Бату Хасикова.

Биография Бату Хасикова опубликована на "Кавказском узле".