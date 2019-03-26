26 марта 2019, 23:00

13 чиновников правительства Калмыкии уволены Хасиковым

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков подписал распоряжения об увольнении шестерых своих советников, пятерых помощников, также должности покинули представитель главы республики в Народном Хурале Юрий Сидоренко и первый зампредседателя правительства Сергей Бадмаев.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что Владимир Путин назначил врио главы республики чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Хасиков – управленец из президентского резерва, а источник во властных структурах пояснил, что у него "самый низкий антирейтинг" в республике.

Служебные контракты прекращены советниками главы республики Василием Бюрчиевым, Львом Балдашиновым, Вадимом Джамбиновым, Баатром Лиджиевым, Эрдни Манжиковым, Константином Кирпилевым, говорится в пресс-релизах, опубликованных сегодня на сайте главы Калмыкии.

Также указом Хасикова уволены с должностей помощники главы республики Валерий Вадыжев, Батр Манджиев, Надежда Первеева, Баатар Шабжуров и старший помощник Владимир Перковский, отмечается в сообщениях.

Прекращен срочный служебный контракт с представителем главы республики в Народном Хурале Калмыкии Юрием Сидоренко, говорится в сообщении пресс-службы.

Врио главы республики подписал указ об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия Сергея Бадмаева, он уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы главы правительства республики  РИА "Калмыкия".

Напомним, 20 марта Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Калмыкия" Алексея Орлова. Отставка Орлова была предсказуема, считают опрошенные "Кавказским узлом" калмыцкие оппозиционеры. При этом глава реготделения "Справедливой России" Наталья Манжикова назвала неожиданным назначение Бату Хасикова.

Биография Бату Хасикова опубликована на "Кавказском узле".

Примечание:

"В Калмыкии оппозиционная "Гражданская платформа" пожаловалась в прокуратуру на нарушения на выборах", "Глава Калмыкии отменил решение о назначении Юрия Алпатова членом Совета федерации", "Суд смягчил наказание экс-сенатору от Калмыкии Чахмахчяну".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 марта 2019, 03:44

27 марта 2019, 03:14

  • Защита Беньяша уличила краснодарских чиновников в лжесвидетельстве

    Два чиновника из районных администраций Краснодара рассказали в суде о задержании участников акции против пенсионной реформы и о том, как Михаил Беньяш был доставлен в управление полиции. Свидетели физически не могли наблюдать оба события, так как они происходили в разных местах в одно время, указала защита.

27 марта 2019, 02:32

27 марта 2019, 01:40

  • Минздрав Грузии нашел замену бастующим соцработникам

    Агентство социального обслуживания работает в обычном режиме, несмотря на забастовку социальных работников, сообщил Минздрав Грузии. Протестующие заявили, что представители других профессий не смогут эффективно выполнять функции социальных работников.

27 марта 2019, 00:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости