Защита потребовала снять с Манвела Григоряна обвинение в растрате

24 января 2019, 18:54

Статья о присвоении имущества и растрате, предъявленная бывшему депутату парламента Армении Манвелу Григоряну, не соответствует материалам дела, заявила защита.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Армении и руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия. 21 декабря суд отпустил его из-под стражи, заменив меру пресечения на залог. Жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Григоряна, провели акции протеста. Идя им навстречу, прокуратура оспорила решение суда. 22 января Апелляционный суд отметил решение об освобождении Григоряна под залог и вернул его под стражу. Однако опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники исключили влияние протестов на решение суда.

При обыске в доме Григоряна силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Статья 179 Уголовного кодекса Армении ("Присвоение или растрата, то есть, хищение чужого имущества, вверенного виновному, в значительных размерах") не подпадает под описание того, что инкриминируется Манвелу Григоряну, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Мкртчян. "Как минимум тут должны быть потерпевшие, которые вверили ему это имущество", - пояснил адвокат.

По его словам, сегодня в Специальную следственную службу Армении было подано соответствующее ходатайство.