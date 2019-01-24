24 января 2019, 18:54
Защита потребовала снять с Манвела Григоряна обвинение в растрате
Статья о присвоении имущества и растрате, предъявленная бывшему депутату парламента Армении Манвелу Григоряну, не соответствует материалам дела, заявила защита.
Как сообщал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Армении и руководитель Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия. 21 декабря суд отпустил его из-под стражи, заменив меру пресечения на залог. Жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Григоряна, провели акции протеста. Идя им навстречу, прокуратура оспорила решение суда. 22 января Апелляционный суд отметил решение об освобождении Григоряна под залог и вернул его под стражу. Однако опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники исключили влияние протестов на решение суда.
По его словам, сегодня в Специальную следственную службу Армении было подано соответствующее ходатайство.
Мкртчян уверен, что Манвел Григорян возвращен под арест влиянием уличных протестов, СМИ и зарубежных грантодателей. Он также раскритиковал премьера Никола Пашиняна за слова об освобождении Манвела Григоряна. "Глава государства выражает свое отношение к уголовному делу. Если ему не нравится освобождение Манвела Григоряна - само собой, что судья, который хочет и дальше работать, вынесет такое решение, которое понравится премьеру", - сказал Мкртчян.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"