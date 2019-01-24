Власти отчитались о выплатах пострадавшим в Шахтах

24 января 2019, 13:28

Сделаны первоначальные выплаты пострадавшим при взрыве в Шахтах, заявил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также отметил, что обследование дома завершится к 10 февраля, а проект восстановления здания подготовят к началу апреля.

Как писал "Кавказский узел", 14 января при взрыве газа разрушились четыре квартиры на восьмом и девятом этажах дома по улице Хабарова в Шахтах. Погибли пять человек, еще двоих госпитализировали с травмами. Одну из пострадавших, двухлетнюю девочку, выписали из больницы 18 января. Эвакуированные жильцы дома, где произошел взрыв, 17 января начали возвращаться в свои квартиры, однако 27 человек, по данным властей, были расселены в арендное жилье.

Власти Ростовской области выделили по миллиону рублей компенсаций за каждого из пяти погибших при взрыве газа в шахтинской многоэтажке. Более 100 человек подали заявления на материальные выплаты после взрыва, сообщили 16 января власти Шахт. По данным пресс-службы администрации Ростовской области, единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей к 21 января получили 79 человек.

"Первоначальные выплаты, которые положены, в полном объеме сделаны. Остаются выплаты за полностью или частично утраченное имущество, как только появляются документы - выплаты производятся незамедлительно", - заявил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он не уточнил, сколько человек получили компенсации, однако отметил, что выплаты идут как из областного, так и из муниципального бюджетов.

По словам главы региона, продолжается инструментальное обследование дома на предмет его пригодности для проживания после восстановления. Обследование должно завершиться до 10 февраля, сообщает РИА "Новости".

Проект восстановления дома будет разработан к началу апреля в случае принятия окончательного решения по пригодности здания к дальнейшему проживанию, заявил Голубев на ежегодной пресс-конференции. "Если эксперты оценят положительно пригодность проживания в пострадавшем доме, то до 10 апреля будет готов проект восстановления, и мы приступим к работе", - цитирует слова губернатора "Интерфакс".

Он отметил, что уже сейчас несколько компаний выразили желание на безвозмездной основе заняться внутренней отделкой дома после его восстановления. Кроме того, некоторые застройщики предлагают жильцам пострадавшего дома квартиры для временного проживания.