Омаров потребовал исключить единороссов из комиссии по выборам мэра Махачкалы

23 января 2019, 21:04

Присутствие в конкурсной комиссии депутатов от партии "Единая Россия", поддержавшей выдвижение на пост мэра Махачкалы Салмана Дадаева, нарушает принцип равенства кандидатов, считает депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Как писал "Кавказский узел", заявки на участие в конкурсе на пост мэра Махачкалы подали 40 человек. Все они прошли первый этап конкурса и были допущены к собеседованию, в ходе которого кандидаты представляют программу развития Махачкалы. Среди претендентов на пост градоначальника - депутат Госдумы Гаджимурад Омаров и бывший глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев. 15 января кандидатуру Дадаева поддержали делегаты конференции Махачкалинского местного отделения партии «Единая Россия».

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал своим кандидатом Салмана Дадаева, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Выдвижение Гаджимурада Омарова, который выступил за всенародные выборы главы Махачкалы, является проявлением его реальных политических амбиций, но реальные шансы занять пост мэра у него минимальны, полагают главреды дагестанских изданий.

Омаров потребовал отвода трех членов комиссии "в целях исключения партийного давления"

Заявление об отводе трех членов конкурсной комиссии по избранию кандидатур на должность мэра Махачкалы из числа депутатов городского собрания Гаджимурад Омаров представил в комиссию сегодня перед началом выступления со своей программой.

"Личных обид у меня нет, но они представляют "Единую Россию". Я представляю в Государственной думе "Справедливую Россию". Известно, что Махачкалинское отделение партии "Единой России" заявило о поддержке одного из кандидатов (Салмана Дадаева - прим. "Кавказского узла"). Считаю, что нахождение депутатов от этой партии в комиссии нарушает принцип равенства кандидатов и объективность проведения конкурса", - подчеркнул Гаджимурад Омаров.

Как сказано в его заявлении, отвода трех членов комиссии он требует "в целях исключения партийного давления" на него самого и других кандидатов. "Депутаты горсобрания – члены партии связаны решением своей партии от 15 января. Следовательно, указанные выше члены комиссии заранее должны проголосовать за Салмана Дадаева и могут не допустить меня к голосованию депутатов горсобрания как члена другой партии", - отмечается в заявлении Омарова, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Председатель комиссии Анвар Халилов, приняв заявление Омарова, возразил ему. "Все заседания комиссии проходят гласно и демократично. На них могут присутствовать представители СМИ и общественных организаций", - отметил Анвар Халилов. По его словам, процедура вопросов кандидатам не предусмотрена, поскольку все уточняющие вопросы к представленным программам члены комиссии зададут во время личного собеседования.

Выступление Гаджимурада Омарова длилось 25 минут при том, что каждому кандидату, согласно регламенту, отводится для презентации программы один час. "Я сэкономил вам время", - пошутил по окончании выступления Омаров.

Омаров призвал кандидатов от партии власти извиниться перед махачкалинцами

В рамках представления своей программы Омаров заявил, что в республике "власть сама по себе, а люди - сами по себе, они выживают так, как могут". "Дагестан геополитически очень хорошо расположен. У нас более 3 миллионов человек — это хороший потенциал. В Махачкале отсутствует генплан развития города, идет отток населения. Люди ждут перемен", - сказал Гаджимурад Омаров. При этом он уточнил, что не является "оппозиционером к действующей власти".

"Нужно реформировать органы власти, в том числе администрацию Махачкалы, где нет никаких результатов за последние годы. Мы видим вновь кандидатов от партии власти. Почему бы им сейчас не извиниться перед горожанами, и сказать: мы это плохо делали, сейчас есть такие-то планы. Но нет, все делается кулуарно", - рассказал Омаров корреспонденту "Кавказского узла".

"В Махачкале очень серьезный потенциал. Железная дорога, аэропорт, другие транспортные артерии. Много вузов, образование, культура – все это надо реанимировать. Развивать перерабатывающую промышленность, морской потенциал – организовать замкнутый цикл производства рыбной продукции", - прокомментировал основные положения своей программы Гаджимурад Омаров. По его словам, в Махачкале производители не могут создавать перерабатывающие предприятия, нет биржи по продаже мяса на Ближний Восток и другие регионы, отсутствуют овощехранилища, где можно сохранять продукцию для ее реализации в зимнее время.

Помимо членов конкурсной комиссии, в зале присутствовало около 20 человек – журналисты, представители общественности, сотрудники городской администрации. В отличие от первого дня работы комиссии, 22 января, когда у входа дежурили сотрудники полиции, проверяющие при входе документы и личные вещи, сегодня такого контроля не было, передает корреспондент "Кавказского узла". В зал мог пройти любой желающий.