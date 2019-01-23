Журналист Афган Мухтарлы заявил о готовящейся против него провокации

23 января 2019, 06:36

Содержащийся в тюремном заключении в Азербайджане журналист Афган Мухтарлы заявил о давлении на него в колонии. Он сообщил, что против него готовится провокация для того, чтобы выдвинуть новое обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 12 января 2018 года суд приговорил Афгана Мухтарлы к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. 24 апреля 2018 года апелляционный суд в Азербайджане оставил приговор журналисту в силе. Верховный суд Азербайджана 18 сентября 2018 года подтвердил приговор.

30 мая 2017 года журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. В материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси" "Кавказский узел" рассказал о похищении оппозиционного журналиста, что этому предшествовало, и почему власти Грузии фактически закрыли глаза на похищение. Сам журналист возложил вину за свое похищение на грузинских силовиков и правительство Грузии.

22 января Афган Мухтарлы позвонил своей жене и рассказал о готовящейся против него провокации, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" находящаяся в политэмиграции в Германии супруга журналиста Лейла Мустафаева.

"Афган позвонил и сказал, что в колонии на него усилилось давление. Он срочно хочет встретиться с адвокатами", - сообщила Мустафаева.

"Мне еду и лекарство приносит Самир Асадли. Однако мне запретили звонить Самиру Асадли. В день рождения от друзей и коллег пришло 200 поздравительных посланий и открыток. Но их мне в колонии отказались передать… Вот уже как более 10 дней руководство колонии готовит против меня провокацию", - процитировала Мухтарлы его жена.

По указанию начальника колонии сотрудники учреждения различными методами оказывают на Афгана Мухтарлы давление, чтобы вывести его из себя, и добиваются от него силового ответа, чтобы начать новое уголовное дело. У руководства колонии сформировалась убежденность, что офицеров, оказывающих давление на политзеков, повышают в должности, сообщила Мустафаева мнение супруга.

"Фактически, у меня проблемы с питанием. У меня сахарный диабет, и я нуждаюсь в диетическом питании. Качество еды в столовой низкое. Оно не соответствует нормативам. Я прошу международные организации, НПО, Минюст провести мониторинг в колонии", - процитировала Мустафаева записанные ею слова мужа.

Свои личные вещи Мухтарлы оставляет в специально отведенном помещении.

"В моих сумках нет запрещенных предметов. Если из моих сумок "что-то изымут", то ответственность за это будет нести начальник колонии. Любой шаг против меня управляется им. Ответственность за возможные негативные последствия возлагается на него", - сообщила Мустафаева слова супруга.

Мухтарлы считает, что против него хотят завести новое уголовное дело.

"Видимо, шесть лет тюремного срока, назначенного мне, не успокаивают их (власти. - Прим. "Кавказского узла"). Новое уголовное дело против блогера Мехмана Гусейнова закрыли. Но надо продолжать все усилия, акции протеста, кампании для освобождения других политзаключенных. Благодарю всех, кто вышел на митинги с требованиями освобождения политзаключенных", - процитировала Мухтарлы его жена.

Уголовное дело против Мехмана Гусейнова закрыто 22 января 2019 года. Это решение было принято после того, как, в связи с обращением самого Гусейнова и правозащитников к президенту, глава государства Ильхам Алиев рекомендовал генеральному прокурору обеспечить объективность следствия. Брат Гусейнова счел позицию Ильхама Алиева уступкой международному сообществу.

Журналисту даже ограничили получение книг, заявил общественный защитник Мухтарлы Самир Асадли.

"Афгану перестали разрешать звонить мне для доставки ему передач. Потом перестали принимать для него политическую литературу", - сказал Асадли корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями представителей Пенитенциарной службы относительно заявлений Афгана Мухтарлы "Кавказский узел" пока не располагает.

Адвокат Мухтарлы Эльчин Садыгов 22 января был недоступен для комментариев.

Афган Мухтарлы связал свое преследование с расследованием коррупции в Азербайджане. В конце июня 2018 года ЕСПЧ направил азербайджанской и грузинской сторонам вопросы по обстоятельствам задержания Мухтарлы. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести". Мухтарлы также включен в список политзаключенных Азербайджана, составленный Центром защиты политзаключенных.



Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа, которые освещаются "Кавказским узлом", размещены на специальной тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказским узлом" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

