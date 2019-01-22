Адвокаты Титиева рассказали о препятствиях для его защиты в суде

22 января 2019, 17:20

Обвинение поддержало версию о массовой поломке камер видеонаблюдения в Курчалое в день задержания Оюба Титиева, и суд отказал защите в экспертизе этих камер. Суд отклоняет все ходатайства защиты и не дает представлять доказательства в пользу Титиева, заявил адвокат Петр Заикин.

Уточнение "Кавказского узла" от 19:10 22.01.19. Суд пока не вынес решения по ходатайству

о проведении технической экспертизы камер, для принятия решения по этому ходатайству судья ушла в совещательную комнату до 28 января.

Как писал "Кавказский узел", дело главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева слушается в Шалинском горсуде с 19 июля 2018 года. На заседании 21 января защита заявила, что основные доказательства по делу недостоверны - в частности экспертиза конопли, хранение которой приписывается Титиеву, не доказала ее наркотических свойств, а сорная или техническая конопля наркотическим средством считаться не может. Сегодня суд отказался приобщить к материалам дела Титиева заключения о некорректном исследовании конопли.

9 января 2018 года Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Суд отклонил сегодня все три ходатайства защиты, два из которых касались работы камер видеонаблюдения на пути следования Титиева. Уточнение "Кавказского узла" от 19:10 22.01.19. Сегодня суд отклонил только два ходатайства защиты: о приобщении к делу заключения экспертов, привлеченных защитой для оценки результатов исследования конопли, и о допросе владельцев магазинов и аптек, которые заявили о неисправности своих камер наблюдения в день задержания Титиева.

Заявление о том, что камеры 13-14 объектов - аптек, магазинов и административных зданий - не работали именно в день задержания правозащитника, вызывает у защиты большие сомнения, поэтому защита просила суд назначить судебно-техническую экспертизу этих камер, пояснил адвокат Петр Заикин.

По информации Заикина, защита установила только один объект, где камеры в день задержания Титиева точно были исправны - это Управление ФСБ по Курчалоевскому району.

Камеры в отделе полиции, куда доставили правозащитника, по версии следствия, не работали. Защита указывала в связи с этим, что дело Титиева лишилось важнейших доказательств его фальсификации.

"Камеры работали только там, где никто не подчиняется местным властям. На других объектах, где хоть какое-то влияние имеют местные власти, камеры не работали. Именно в этот день даже в прокураторе Курчалоевского района камера не работала", - отметил Заикин.

По словам адвоката, силовые структуры в Чечне прекрасно обеспечены техническими средствами и заявление прокуратуры о поломке камер не вызывает доверия.

"Прокуратура дала суду отписку, что в этот день не работала система видеонаблюдения. Они не потрудились даже объяснить причины поломки и рассказать, что было предпринято для ремонта [системы]. И вообще мне бы хотелось узнать причину массового выхода из строя видеокамер: если на этих объектах были неполадки с электрообеспечением, то и у населения должны быть эти же проблемы, но никто по этому поводу в Россети не обратился. Нет причин, по которым в Курчалое массово перестала работать техника - в эти дни там не было тайфунов, ураганов или других катаклизмов", - заявил в суде Петр Заикин.

Оюб Титиев поддержал адвокатов, отметив, что причину массовой поломки видеокамер никто не пытался установить.

"Если бы любой следователь или прокурор поинтересовались, почему вышли из строя камеры, установить это было бы несложно. Можно было взять электронный носитель и восстановить все, что было на него записано, даже стертые данные можно восстановить. Мимо места моего первого задержания проехало очень много машин, практически каждая вторая оснащена видеорегистратором. Эти машины никто не пытался найти, хотя найти их было нетрудно", - заявил правозащитник. По словам Титиева, власти стремились скрыть все свидетельства его задержания.

Прокурор, выступивший против удовлетворения ходатайства, сослался на то, что практически все объекты на пути следования Титиева уже были снесены, а исследовать системы наблюдения, которые не работали, нет смысла. Петр Заикин выразил сомнение, что владельцы объектов не сохранили при сносе здания оборудование для видеонаблюдения, а если устройства сохранились, значит данные камер могут быть восстановлены.

Суд отклоняет практически все ходатайства защиты и это серьезно мешает адвокатам доказывать невиновность Титиева, отметил адвокат.

"Все наши ходатайства судом отклоняются и это очень существенно сужает наши возможности по обоснованию своих позиций. На данный момент аргументация, которая у нас есть, сведена к ошибкам, допущенным нашими процессуальными оппонентами. Возможности представить собственные доказательства по делу у нас нет, так как любое наше ходатайство отклоняется", - заявил Петр Заикин корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также затронул вопрос о корректности исследований, поставленный на заседании 21 января. Содержание заключения экспертов МВД ставит под сомнение результаты их исследования, так как требуемый порядок действий при экспертизе и оформлении ее результатов выполнен не был, пояснил защитник.

Заикин воздержался от прогнозов относительно сроков процесса и даты вынесения приговора. "Если бы в день рассматривалось несколько ходатайств, то мы за три-четыре заседания успели бы, но судья надолго уходит в совещательную, поэтому все зависит от судьи", - сказал он.

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