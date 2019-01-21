Все кандидаты в мэры Махачкалы прошли первый этап конкурса

21 января 2019, 13:18

В ходе второго этапа, который пройдет как собеседование, 40 кандидатов на пост мэра представят программу развития Махачкалы, заявил сегодня представитель общественного контроля над конкурсом Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 16 января завершился прием документов от претендентов на пост мэра Махачкалы. Заявки на участие в конкурсе успели подать 40 человек. Среди тех, кто сделал это в последний день, оказался депутат Госдумы Гаджимурад Омаров, выступивший за всенародные выборы главы Махачкалы.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал своим кандидатом Салмана Дадаева, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Выдвижение Омарова является проявлением его реальных политических амбиций, но реальные шансы занять пост мэра у него минимальны, полагают главреды дагестанских изданий.

Конкурсная комиссия уведомляет, что первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Махачкалы "признан состоявшимся, и все кандидаты, подавшие документы, допущены к участию во втором этапе конкурса", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Махачкалы.

Согласно сообщению, второй этап конкурса состоится 22 января в 10.00 мск в актовом зале администрации Махачкалы.

Во второй этап конкурса прошли все сорок кандидатов, отметил председатель Совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, осуществлявший контроль над работой конкурсной комиссии.

По его словам, второй этап конкурса пройдёт в виде собеседования. Конкурсная комиссия решила предоставить кандидатам время (до 60 минут), чтобы они смогли полностью раскрыть своё видение того, как именно должна развиваться Махачкала, и предоставить программу развития города, цитирует сегодня Хадулаева "Черновик".

Второй этап конкурса будет проходить примерно в течение недели в открытом для СМИ и представителей общественных организаций режиме, пишет сегодня "Дагестанская правда".

Напомним, что прежний глава Махачкалы Муса Мусаев 15 октября 2018 года был осужден на четыре года колонии по обвинению в превышении полномочий. 27 декабря 2018 года, когда приговор вступил в законную силу, местные депутаты приняли решение о его отставке.