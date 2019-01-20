20 января 2019, 09:21

Газовщики обвинены в халатности после взрыва в Грузии

Два сотрудника газовой компании обвиняются в том, что не выявили утечку газа в девятиэтажном доме в Тбилиси, где впоследствии произошел взрыв.

Как писал "Кавказский узел", 16 января в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси произошел взрыв. Жильцы разрушенного дома рассказали, что в день, когда произошел взрыв, в подъезде ощущался сильный запах газа, но газовщики, проводившие проверку за час до взрыва, утечки не обнаружили. 18 января МВД Грузии сообщило о задержании по делу о халатности двух человек, проводивших проверку.

В результате взрыва в девятиэтажном доме на окраине Тбилиси погибли четыре человека, включая ребенка, скончавшегося в больнице. По данным на 17 января в больницах находились ребенок и двое взрослых. Состояние четырехлетней девочки оценено как среднетяжелое.

Сотрудникам газовой службы предъявили обвинение по статье о халатности, повлекшей смерть человека или иные тяжкие последствия, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы, пишет 19 января "Спутник-Грузия".

Следствие также продолжается по статье о  злоупотреблении полномочиями, передают "Новости-Грузия".

Задержанные "не признают вину… Мы требуем, чтобы никакие меры пресечения не применялись, и в качестве альтернативы был применен залог", цитирует адвоката Тамар Джапаридзе издание.

"Кавказский узел" также писал, что после взрыва мэрия Тбилиси признала, что девятиэтажный дом был газифицирован и заселен, но не сдан в эксплуатацию.

Примечание:

"Спасатели нашли тела двух погибших при взрыве в тбилисской многоэтажке", "Десять человек пострадали при взрыве в Грузии", "Один пострадавший при взрыве на стройке в Грузии остается в больнице".

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