Павел Гриб заявил о подмене ключевой свидетельницы

19 января 2019, 02:03

Гражданин Украины Павел Гриб заявил 18 января, что в суде вместо Татьяны Ершовой, которую, по версии обвинения, он склонял к терроризму, выступала другая девушка, а переписку от ее имени вели силовики. Защита раскритиковала медосмотры Гриба в СИЗО как недостаточно тщательные.

Как писал "Кавказский узел", Павел Гриб обвиняется в подстрекательстве к теракту знакомой жительницы Кубани. Подруга ключевой свидетельницы Татьяны Ершовой ранее частично отказалась от своих показаний и заявила суду, что Гриб и Ершова не обсуждали планы теракта.

18 января Павел Гриб зачитал заявление, в котором отметил, что имеющийся в материалах дела перевод с украинского языка переписки с Татьяны Ершовой "крайне низкого качества", а скриншоты переписки отсутствуют. Всё это "сформировало определенное предубеждение у обвинения и суда", сказал Гриб.

"В январе 2017 года на сайте «ВКонтакте» на почве увлечения зарубежным мультсериалом My Little Pony я познакомился с жительницей Сочи Краснодарского края, которую звали Виктория. Я общался с ней на украинском языке. Виктория сказала, что у нее есть подруга Татьяна (Ершова).", - рассказал Павел Гриб.

По его словам Гриба, в конце февраля 2017 года Ершова предложила ему перейти в Skype. Сам Гриб, по его утверждению, не хотел регистрироваться в Skype и решил воспользоваться аккаунтом своего знакомого Павла Капиноса, с которым также подружился в соцсети "ВКонтакте". "Доступ к аккаунту имел не только я, но и Капинос", - рассказал подсудимый.

Павел Гриб подчеркнул, что не обсуждал с Ершой украинский национализм. "По вопросам украинского национализма мы не общались, так как у нее нет таких теоретических знаний", - пояснил он.

По утверждению обвинения, Гриб был сторонником организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона", признанной в России судом экстремистской. Ершова же говорила Грибу о ненависти "ко всем россиянам, не разделяющим идеи украинского национализма и поддерживающим действующую в РФ власть", утверждает обвинение. Пособником Гриба обвинение считает гражданина Украины Стефана Капиноса, которого в декабре Интерпол объявил в международный розыск по запросу России.

Гриб убежден в том, что в июне - августе 2017 года от имени Татьяны Ершовой с ним общались российские силовики. "Меня решили выманить <…>. С аккаунта Ершовой написали, что сотрудники ФСБ позволят ей выехать за границу после встречи со мной в Гомеле, от ее имени требовали мои фото. Это была оперативная легенда, как позднее я понял. Я убежден, что настоящая Ершова не была на встрече в Гомеле и в суде. Все это делалось (силовиками), чтобы расправиться со мной, лишив свободы и медпомощи в СИЗО", - заявил подсудимый.

Гриб рассказал об избиении во время задержания

Встреча, по словам Павла Гриба, была назначена в буферной зоне на белорусско-украинской границе, однако в последний день девушка попросила приехать в Гомель.

"Возможно, мать Ершовой и какая-то девушка встретились со мной в Гомеле. После встречи я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Чернигов, однако меня встретили неизвестные (мне) люди. Их было пять, накинули мне на голову капюшон. Меня погрузили в микроавтобус, вывезли в лес, выкинули там, затем из леса привезли в отдел (cиловой структуры) на автозаке. Ко мне применяли физическую силу, забрали документы и обратный билет", - рассказал Павел Гриб.

Ранее трое оперативников уголовного розыска рассказали задержании Гриба в городе Ярцево Смоленской области. По версии подсудимого, что был задержан другими людьми в белорусском Гомеле.

По словам Гриба, по дороге его душили. "В лесу, когда вытащили, также били ногами, (нанесли) 10 ударов в живот. В отделе угрожали повесить на шведскую стенку вверх ногами. Заходил еще один мужчина и со словами «это ты хотел школу подорвать?» нанес с размаху еще пару ударов по колену", - сказал подсудимый. Он сообщил, что задержание было оформлено после того, как силовики добились "формального признания". "Все это время я был прикован к шведской стенке или 32-килограммовой гире", - сказал подсудимый, добавив, что сможет опознать всех находившихся с ним оперативников.

Отвечая на вопросы своего адвоката, Гриб пояснил, что в Ярцево ему не давали есть и пить, а о сути обвинения он впервые узнал от следователя. "Мне прямо сказали: «Либо признаешь все, либо остаешься здесь еще на неделю»", - заявил подсудимый.

Гособвинитель Алексей Ханеня огласил показания, в которых Гриб подтверждает что обсуждал с Ершовой инструкцию по изготовлению нитроглицерина. Подсудимый заявил суду, что подписал показания под давлением.

Павел Гриб повторил, что не склонял Ершову к изготовлению бомбы. "Никто не собирался производить взрыв. Негативных отзывов о русских учителях, одноклассниках не было. Ершова хотела что-то сделать, но не взрыв, а мелкое хулиганство. Я не одобрял и не поддерживал (эти) намерения", - заверил коллегию судей Гриб. Сообщения о нитроглицерине, по словам Гриба, Ершовой отправлял не он, а кто-то другой.

"Вину не признавал и не признаю никогда!" - резюмировал Павел Гриб.

"Павел рассказал об избиении при задержании, про то, как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. Но реакция суда нулевая", - констатировал 18 января отец Павла Гриба на своей странице в Facebook.

После того, как в октябре 2018 года к Грибу не были допущены украинские врачи, власти этой страны обвинили Россию в намеренном вреде здоровью подсудимого. 10 января Евросоюз потребовал освободить Гриба, поскольку тот нуждается в специализированной медицинской помощи. Однако 17 января общественная наблюдательная комиссия Ростовской области заявила, что его состояние здоровья не мешает находиться под арестом.

Отметим, что на заседании 18 января присутствовали два представителя СМИ, включая корреспондента "Кавказского узла", мать Павла Гриба, представитель генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и один местный житель.

Защита настаивает на детальном медосмотре

В ходе заседания судья зачитал справку ОНК, согласно которой "препятствий для участия в заседании не имеется". Сам Гриб пояснил, что обследование заключалось в осмотре двумя врачами и анализах крови. Кроме того, судья разрешил представителям генконсульства Украины посетить Павла Гриба в изоляторе после окончания рассмотрения дела.

Павлу Грибу остро необходимы квалифицированные обследование и лечение, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марина Дубровина. "16 января (сотрудники ФСИН) привезли Павла на консультацию к врачам. Анализы он сдать повторно не смог, так как на тот момент уже поел. Предложили сделать фиброгастроскопию, но (это ему противопоказано) и может повлечь кровотечение", - рассказала Дубровина, выразив опасение, что это будет использовано для заверения Европейского суда по правам человека в отказе Гриба от обследования.

"Его визуально осматривают, пишут «здоров», и на этом все заканчивается. Хотя результаты анализов, которые мы приобщали (к материалам дела), говорят, что у него есть серьезные отклонения от нормы. Однако по факту пишут: «в заседаниях участвовать может»", - рассказала адвокат.

Слушания по делу Гриба продолжатся 24 января в 10 мск. Ожидается, что в этот день защита завершит представлять доказательства, после чего будет назначена дата прений.

Новости о влиянии на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа украинских событий собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле" размещена биография Павла Гриба.