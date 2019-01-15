Титиев упрекнул прокуратуру в предвзятости

15 января 2019, 12:13

Суд отказал защите Оюба Титиева в приобщении материалов, опровергающих показания свидетелей обвинения. Адвокаты указали на создание неравных условий для сторон процесса. Сам Титиев заявил, что эти материалы обязана была собрать прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева слушается с 19 июля 2018 года в Шалинском горсуде. На заседании суда 14 января защита заявила ходатайство о приобщении к делу протокола осмотра сайта МВД Чечни и нескольких аккаунтов в соцсети Instagram, где опубликованы фото сотрудников Курчалоевского РОВД в форме с нашивками ГБР, опровергающего показания свидетелей обвинения. При этом прокуратура попросила время для изучения материалов.

9 января 2018 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили. По словам правозащитника, задержавшие его силовики были одеты в форму с нашивками ГБР (группа быстрого реагирования), говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле". Защитники Титиева в ходе заседаний суда расспрашивали свидетелей обвинения о форме и экипировке сотрудников полиции, пытаясь выяснить, кто именно задерживал Титиева. Однако, по словам сотрудников полиции, они не носили форму с нашивками ГБР и не видели никого из коллег в такой форме.

Сегодня гособвинение высказало позицию по ходатайству защиты, говорится в трансляции с заседания, которую ведет в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

По данным правозащитников, согласно зачитанному прокурором Байтаевой ответу, обвинение настаивает, что документы (протоколы осмотра сайтов) получены не на основании запроса защитника, а по заявлению "Мемориала", который не является участником процесса

Прокурор Ахматов также отметил, что за полчаса такой протокол оформить невозможно, слишком мало времени для подготовки многостраничного документа, а информация в материалах относится к 2017 году.

Осмотр сайтов фиксировал нотариус и неважно, кто обратился к нему, заявил в свою очередь адвокат Титиева Петр Заикин. Он также попросил уточнить, в чем сомневается гособвинение: в информации, изложенной в протоколе, или в том, что этот протокол был составлен нотариусом Миллером.

Представитель гособвинения отослал защиту к письменному ответу, который был уже озвучен на заседании, сообщил в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

Адвокат напомнил, что вопрос о допустимости доказательств находится в ведении суда. "Если наше ходатайство не будет удовлетворено, будут созданы условия, более благоприятные для одной из сторон - гособвинения", - заявил Заикин.

На протяжении всего процесса мы видим, что прокуратура не заинтересована в установлении истины. Всю эту информацию должна была собирать прокуратура, а не мои адвокаты и "Мемориал", подчеркнул Оюб Титиев.

Судья Зайнетдинова отказала защите в приобщении протокола, а также в ходатайстве защиты о запросе судом у нотариуса Миллера копии протокола, говорится в трансляции.

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