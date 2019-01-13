Игроки Футбольного клуба "Анжи". Фото: пресс-служба ФК "Анжи", http://www.fc-anji.ru/media/view_gallery/3210/#54076

13 января 2019, 23:12

Болельщики "Анжи" связали переход молодых игроков с финансовыми проблемами клуба

Футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с 19-летним полузащитником Данилой Глебовым, выступавшим за ФК "Анжи". Махачкалинский клуб также может покинуть еще один полузащитник, Константин Савичев, которым заинтересовался тульский "Арсенал". Болельщики дагестанской команды обеспокоены уходом молодых игроков в межсезонье.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на середину декабря 2018 года долги ФК "Анжи" сократились с 300 до 220 миллионов рублей. Несмотря на финансовые трудности, руководство клуба заявило о намерении доиграть чемпионат России по футболу сезона 2018/19. 

4 октября 2018 года футболисты махачкалинской команды заявили, что не выйдут на поле, если перед ними не будет погашена задолженность по заработной плате до 18 октября. После ультиматума игроков матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА, запланированный на 19 октября, оказался под угрозой срыва, однако все же состоялся, несмотря на отсутствие какого бы то ни было прогресса по вопросу погашения долгов по зарплате.

Скриншот со страницы Данилы Глебова в Instagram https://www.instagram.com/p/BskSrOMnw4F/

19-летний уроженец Томска Данил Глебов "прошел через всю систему "Анжи", начиная с Академии клуба и молодежной команды "Анжи-2", и заканчивая основным составом главной команды республики", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на официальном сайте ФК "Анжи".

Отмечается также, что воспитанник махачкалинской команды в сезоне Российской футбольной премьер-лиги-2018/19 Глебов провел восемь матчей и дважды выходил в составе "Анжи" в играх Олимп-Кубка России, однако не отметился голами.  

"Хочу сказать спасибо всем тем, кто был рядом, я познакомился с очень хорошими людьми, появились хорошие товарищи, за эти три года Махачкала стала для меня вторым домом [...] Не прощаемся, всех обнял", - написал сегодня Данил Глебов на своей странице в Instagram.

Ростовский клуб на своем сайте сегодня также подтвердил новый трансфер: "Мы приветствуем Данила и желаем ему успешных выступлений".

Скриншот со страницы во "Вконтакте" "Сообщества болельщиков ФК "Ростов"|RFCNews" https://vk.com/rfc_rostov?w=wall-974720_440354

В то же время ни нынешний, ни бывший клубы Глебова сумму контракта и его срок не уточнили.  

Болельщики ФК "Ростов" приветствовали переход нового игрока, указав при этом на его юный возраст. Своим оценками трансфера они поделились на страницах "Сообщества болельщиков ФК "Ростов"|RFCNews" в соцсети "Вконтакте" (19 766 подписчиков). 

"Такой молоденький, я думала ему больше, из-за бороды наверно", - отметила пользователь Аня Тарада. 

"В "Анжи" - год за три", - иронично прокомментировала Анастасия Порубай.

"Молодые ребята это хорошо, но вот опытных игроков бы подписать - было бы неплохо", - высказался подписчик сообщества Юра Дроменко.

"Всё правильно клуб делает! Нужно омолаживать состав. Вон ЦСКА пример. Практически все молодые", - отметил пользователь sergeym983 на странице Football club "Rostov" в Instagram (62 179 подписчиков).

"Хорошего и перспективного парня подписали, да ещё и бесплатно. Поздравления", - отметил подписчик под ником prosport69.

Переход Глебова разочаровал болельщиков махачкалинской команды

Болельщики ФК "Анжи", в свою очередь, оказались не так однозначны в своих оценках, предположив, что основная причина перехода молодого полузащитника связана с финансовыми трудности дагестанского клуба. 

Скриншот со фан-страницы ФК «Анжи» в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/fc_anji

"Все думали, что свои воспитанники уж точно будут в команде до конца. А как оказывается, сразу же сливаются при удобном стечении обстоятельств", - написал на официальной фан-странице ФК "Анжи" (89 855 подписчиков) пользователь Александр Мирный. 

"Александр, правильно сделал он, что из этой ямы ушел как бы это ни звучало", - подключился к дискуссии Нурутдин Алимов.

"Вот вам и свои. Первые убегают с корабля", - посетовал пользователь Эльмар Хасаев.

"Чувствую, подзаработают в этом ТО (трансферном окне - прим. "Кавказского узла") и можно будет снова молодежь привлечь, летом тоже будет спрос, да и долги закроют за счёт продаж", - прокомментировал переход Глебова Али Алиев.

Скриншот со фан-страницы ФК «Анжи» в соцсети "Вконтакте" https://vk.com/fc_anji

"Теперь духом брать будут", - добавил Алик Садыков.

Руководство "Анжи" связывает "исход" игроков с финансовыми трудностями клуба

Отметим, что с большой долей вероятности еще один полузащитник может покинуть махачкалинский клуб. Как сообщил 9 января "Советский спорт", 24-летний Константин Савичев пройдет просмотр в тульском "Арсенале", который с 12 по 23 января проведет учебно-тренировочный сбор в Турции. 

О возможном переходе Савичева ранее высказался и главный тренер "Анжи" Магомед Адиев. "По моей информации, да, он (Константин Савичев, - прим. "Кавказского узла") будет в "Арсенале", стороны уже провели переговоры", - сказал он 4 января "Спорт-Экспрессу".

Наставник признал, что основной причиной перехода игроков в другие клубы являются финансовые проблемы "Анжи". "Мы каждый день разговариваем с игрокам, обсуждаем эту ситуацию. Понимаю, что часть игроков хочет уйти, но мне бы, как капитану, не хотелось бежать первым с корабля", - подчеркнул Адиев. 

Финансовые проблемы "Анжи" непосредственно связаны с проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, убеждены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Затраты из республиканского бюджета на такое непопулярное зрелище, как футбол, негативно скажутся на имидже главы Дагестана Владимира Васильева в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Кроме того, 5 января пресс-служба ФК "Анжи" сообщила об окончании срока аренды защитника Ивана Новосельцева, который переехал в Махачкалу из "Зенита". Сыграв 10 матчей, Новосельцев отличился одним забитым голом. 

Напомним, 5 января и.о. гендиректора махачкалинского футбольного клуба был назначен Абсалутдин Агарагимов, ранее занимавший должность исполнительного директора "Анжи". 11 января пресс-служба махачкалинского клуба заявила, что Агарагимов был утвержден в новой должности. До него этот пост занимал Олег Флегонтов. 

ФК "Ростов" после 17-ти туров РПЛ-2018/19 занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 15 очков.

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде. 

Примечание:

"Флегонтов ушел с поста директора "Анжи", "Ростов" стал одним из самых посещаемых клубов Премьер-лиги", "Анжи" оштрафован на полмиллиона за невыплату долга тренеру".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 января 2019, 02:29

14 января 2019, 01:30

14 января 2019, 00:31

13 января 2019, 23:53

13 января 2019, 23:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи