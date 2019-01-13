Болельщики "Анжи" связали переход молодых игроков с финансовыми проблемами клуба

13 января 2019, 23:12

Футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с 19-летним полузащитником Данилой Глебовым, выступавшим за ФК "Анжи". Махачкалинский клуб также может покинуть еще один полузащитник, Константин Савичев, которым заинтересовался тульский "Арсенал". Болельщики дагестанской команды обеспокоены уходом молодых игроков в межсезонье.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на середину декабря 2018 года долги ФК "Анжи" сократились с 300 до 220 миллионов рублей. Несмотря на финансовые трудности, руководство клуба заявило о намерении доиграть чемпионат России по футболу сезона 2018/19.

4 октября 2018 года футболисты махачкалинской команды заявили, что не выйдут на поле, если перед ними не будет погашена задолженность по заработной плате до 18 октября. После ультиматума игроков матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА, запланированный на 19 октября, оказался под угрозой срыва, однако все же состоялся, несмотря на отсутствие какого бы то ни было прогресса по вопросу погашения долгов по зарплате.

19-летний уроженец Томска Данил Глебов "прошел через всю систему "Анжи", начиная с Академии клуба и молодежной команды "Анжи-2", и заканчивая основным составом главной команды республики", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на официальном сайте ФК "Анжи".

Отмечается также, что воспитанник махачкалинской команды в сезоне Российской футбольной премьер-лиги-2018/19 Глебов провел восемь матчей и дважды выходил в составе "Анжи" в играх Олимп-Кубка России, однако не отметился голами.

"Хочу сказать спасибо всем тем, кто был рядом, я познакомился с очень хорошими людьми, появились хорошие товарищи, за эти три года Махачкала стала для меня вторым домом [...] Не прощаемся, всех обнял", - написал сегодня Данил Глебов на своей странице в Instagram.

Ростовский клуб на своем сайте сегодня также подтвердил новый трансфер: "Мы приветствуем Данила и желаем ему успешных выступлений".

В то же время ни нынешний, ни бывший клубы Глебова сумму контракта и его срок не уточнили.

Болельщики ФК "Ростов" приветствовали переход нового игрока, указав при этом на его юный возраст. Своим оценками трансфера они поделились на страницах "Сообщества болельщиков ФК "Ростов"|RFCNews" в соцсети "Вконтакте" (19 766 подписчиков).

"Такой молоденький, я думала ему больше, из-за бороды наверно", - отметила пользователь Аня Тарада.

"В "Анжи" - год за три", - иронично прокомментировала Анастасия Порубай.

"Молодые ребята это хорошо, но вот опытных игроков бы подписать - было бы неплохо", - высказался подписчик сообщества Юра Дроменко.

"Всё правильно клуб делает! Нужно омолаживать состав. Вон ЦСКА пример. Практически все молодые", - отметил пользователь sergeym983 на странице Football club "Rostov" в Instagram (62 179 подписчиков).

"Хорошего и перспективного парня подписали, да ещё и бесплатно. Поздравления", - отметил подписчик под ником prosport69.

Переход Глебова разочаровал болельщиков махачкалинской команды

Болельщики ФК "Анжи", в свою очередь, оказались не так однозначны в своих оценках, предположив, что основная причина перехода молодого полузащитника связана с финансовыми трудности дагестанского клуба.

"Все думали, что свои воспитанники уж точно будут в команде до конца. А как оказывается, сразу же сливаются при удобном стечении обстоятельств", - написал на официальной фан-странице ФК "Анжи" (89 855 подписчиков) пользователь Александр Мирный.

"Александр, правильно сделал он, что из этой ямы ушел как бы это ни звучало", - подключился к дискуссии Нурутдин Алимов.



"Вот вам и свои. Первые убегают с корабля", - посетовал пользователь Эльмар Хасаев.

"Чувствую, подзаработают в этом ТО (трансферном окне - прим. "Кавказского узла") и можно будет снова молодежь привлечь, летом тоже будет спрос, да и долги закроют за счёт продаж", - прокомментировал переход Глебова Али Алиев.

"Теперь духом брать будут", - добавил Алик Садыков.

Руководство "Анжи" связывает "исход" игроков с финансовыми трудностями клуба

Отметим, что с большой долей вероятности еще один полузащитник может покинуть махачкалинский клуб. Как сообщил 9 января "Советский спорт", 24-летний Константин Савичев пройдет просмотр в тульском "Арсенале", который с 12 по 23 января проведет учебно-тренировочный сбор в Турции.

О возможном переходе Савичева ранее высказался и главный тренер "Анжи" Магомед Адиев. "По моей информации, да, он (Константин Савичев, - прим. "Кавказского узла") будет в "Арсенале", стороны уже провели переговоры", - сказал он 4 января "Спорт-Экспрессу".

Наставник признал, что основной причиной перехода игроков в другие клубы являются финансовые проблемы "Анжи". "Мы каждый день разговариваем с игрокам, обсуждаем эту ситуацию. Понимаю, что часть игроков хочет уйти, но мне бы, как капитану, не хотелось бежать первым с корабля", - подчеркнул Адиев.

Финансовые проблемы "Анжи" непосредственно связаны с проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, убеждены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Затраты из республиканского бюджета на такое непопулярное зрелище, как футбол, негативно скажутся на имидже главы Дагестана Владимира Васильева в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Кроме того, 5 января пресс-служба ФК "Анжи" сообщила об окончании срока аренды защитника Ивана Новосельцева, который переехал в Махачкалу из "Зенита". Сыграв 10 матчей, Новосельцев отличился одним забитым голом.

Напомним, 5 января и.о. гендиректора махачкалинского футбольного клуба был назначен Абсалутдин Агарагимов, ранее занимавший должность исполнительного директора "Анжи". 11 января пресс-служба махачкалинского клуба заявила, что Агарагимов был утвержден в новой должности. До него этот пост занимал Олег Флегонтов.

ФК "Ростов" после 17-ти туров РПЛ-2018/19 занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 15 очков.

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде.