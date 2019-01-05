Директором "Анжи" назначен Абсалутдин Агарагимов

05 января 2019, 16:22

Исполняющим обязанности гендиректора махачкалинского футбольного клуба стал Абсалутдин Агарагимов, ранее занимавший должность исполнительного директора "Анжи".

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2018 года стало известно, что гендиректор махачкалинского клуба "Анжи" Олег Флегонтов покинул свой пост по собственному желанию. Комментируя заявление об отставке, Флегонтов сказал, что "устал". "В первую очередь, морально. Очень тяжело нести на себе груз долгов. Понял, что ноша стала непосильной", - заявил он. Сумма долга "Анжи" тогда составляла примерно 220 млн рублей.

Абсалутдин Агарагимов, ставший новый руководителем "Анжи", спортивную карьеру начал в Махачкале весной 2000 года на позиции менеджера футбольного клуба. Он приступил к работе в качестве исполняющего обязанности генерального директора "Анжи" сегодня, сообщила пресс-служба "Анжи".

"Агарагимов проработал в махачкалинском клубе 16 лет, дважды пройдя с клубом путь от первой лиги до элитного дивизиона российского футбола. В марте 2011 года Агарагимов был назначен директором департамента по проведению соревнований. В июле 2018 года был назначен исполнительным директором "Анжи". С 2011 года по настоящее время являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте клуба.

Финансовые трудности "Анжи" связаны с проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Затраты из республиканского бюджета на такое непопулярное зрелище, как футбол, негативно скажутся на имидже главы Дагестана Владимира Васильева в глазах основной массы населения, отмечается в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде. После 17 туров РПЛ-2018/19 "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.