Приостановлено членство Хамхоева в Центре мусульман Северного Кавказа

12 января 2019, 22:15

Координационный центр мусульман Северного Кавказа сегодня приостановил участие в своей деятельности муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, призвав его «вернуться в рамки шариатских норм» и не вмешиваться в деятельность государственных органов.

Как писал "Кавказский узел", Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) пригласил Хамхоева 12 января обсудить вопрос о допустимых условиях применения шариатского суда, к которому в Ингушетии прибегли, чтобы установить, как голосовали депутаты по вопросу соглашения о чечено-ингушской границе. КЦМСК обвинил ингушских активистов в запугивании депутатов. На фоне резких заявлений КЦМ муфтий Ингушетии Иса Хамхоев предложил его членам приехать в Ингушетию и лично ознакомиться с его работой в республике.

Заседание совета КЦМСК, на котором принято заявление с осуждением действий Исы Хамхоева, прошло сегодня в Пятигорске. Иса Хамхоев на заседание не приехал, пишут «Аргументы и Факты».

В заявлении собравшихся на заседание муфтиев отмечается, что Хамхоев, "считающий себя вправе вмешиваться в деятельность государственных уполномоченных органов", отказался от участия в этом заседании. "Своим поведением и демонстративным отказом от участия в совместной работе […] он вывел себя за рамки деятельности КЦМСК. Мы заявляем, что участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента считаем приостановленным до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа", - сказано в заявлении, которое приводит ИА IslamNews.

В этом заявлении Хамхоев обвинен в попытках "в угоду личным амбициям втянуть Духовный центр мусульман Ингушетии в противостояние руководству республики". Сам ингушский муфтий, по мнению подписантов заявления, "продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия".

Агентство приводит фото заявления с подписями председателя координационного центра, руководителя Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева, а также председателей Духовных управлений Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Краснодарского края и Адыгеи, а также ДУМ Калмыкии.

Критика со стороны Координационного центра мусульман Северного Кавказа является предупреждением для ингушского муфтията, который может столкнуться с финансовыми ограничениями и давлением из-за своей политической активности, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Хамхоев готов к конфликту с Координационным центром мусульман Северного Кавказа, так как пользуется серьезной поддержкой в республике даже в условиях давнего противостояния с Евкуровым, также указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" ингушские аналитики и востоковеды.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о чечено-ингушской границе с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). "Кавказский узел" ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".