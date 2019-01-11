Противники Манвела Григоряна возобновили акции протеста

11 января 2019, 15:55

Шествие с требованием изменить решение суда об освобождении под залог бывшего депутата Манвела Григоряна состоялось в Эчмиадзине. Защита Григоряна считает, что требования протестующих противоречат Конституции и презумпции невиновности.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Армении, глава Союза добровольцев "Еркрапа" Манвел Григорян был арестован в июне 2018 года, а 21 декабря суд отпустил его на свободу под залог. После этого жители Эчмиадзина, недовольные освобождением Григоряна, провели ряд акций протеста. Идя навстречу протестующим, прокуратура 24 декабря 2018 года обжаловала решение суда. При этом опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли освобождение Григоряна обоснованным.

При обыске в доме Григоряна были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Шествие с требованием вернуть под Манвела Григоряна под арест состоялось сегодня в Эчмиадзине, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посмотревший трансляцию на странице в Facebook одного из организаторов акций протеста, Дживана Абрамяна.

Шествие началось на центральной площади города, его сопровождали сотрудники полиции. Участники акции скандировали "Присоединяйтесь!", призывая эчмиадзинцев собираться у здания Апелляционного суда. "Это должно стать прецедентом. Судебная система должна осознать, что жители Армении не смирятся с освобождением ни Манвела Григоряна, ни Роберта Кочаряна", - заявил в эфире Абрамян.

Второй президент Армении Роберт Кочарян находится под стражей по делу о подавлении беспорядков в Ереване в 2008 году, закончившимся гибелью десяти человек. Защита Кочаряна добивается его освобождения из-под ареста.

Начало рассмотрения жалобы прокуратуры на освобождение Григоряна намечено сегодня на 16.00 по местному времени (15.00 мск), сообщил Дживан Абрамян.

Он призвал присоединиться к протестам участников "апрельской войны" - обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2016 году. "Манвел Григорян имеет свою долю вины. Потерь могло быть меньше, если бы не расхищалось оружие и продовольствие", - считает активист.

Со 2 по 5 апреля в зоне конфликта велись боевые действия между армиями Нагорного Карабаха и Азербайджана, закончившиеся соглашением о перемирии. Стороны сообщали о потерях, а также гибели мирных жителей. Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Акции протеста направлены не против правительства, а против системы правосудия, которая досталась в наследство от прежнего режима, пояснил Абрамян 10 января в эфире в Facebook. Он потребовал обнародовать основания, на которых было принято решение об освобождении Григоряна, а также озвучить конкретные статьи Уголовного кодекса, вмененные ему.

Требования протестующих противоречат Конституции Армении и презумпции невиновности, считает адвокат Григоряна Арсен Мкртчян. "Можем зафиксировать один факт. Они не протестуют против досрочного освобождения Мгера Енокяна, отбывающего пожизненное наказание за убийство, но протестуют против освобождения под залог моего подзащитного. Если в первом случае есть вердикт суда, в нашем случае нет судебного приговора», - подчеркнул Мкртчян.

Мгер Енокян был осужден на пожизненный срок по делу об убийстве студента медуниверситета. В январе, после того, как распространилась информация о готовящемся освобождении Енокяна по амнистии, врачи в Ереване начали сбор подписей против этого решения.

Адвокат Арсен Мкртчян отметил, что намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой оценить действия активистов. "Организаторы требуют выдворить Григоряна из Эчмиадзина, нарушая гарантированные Конституцией права выбирать место жительства и свободно передвигаться", - пояснил он.

Он также отметил, что в состоянии здоровья Григоряна наблюдается отрицательная динамика. "Медицинское заключение подтвердило ухудшение здоровья по сравнению с последним исследованием. Назначена экспертиза, которая должна дать ответ, совместимо ли несение наказания с имеющимися у моего подзащитного болезнями, однако пока ее результаты не готовы", - заключил адвокат.