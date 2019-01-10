Арестованный оппозиционер Гасанов объявил голодовку в СИЗО

10 января 2019, 02:15

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу активиста партии «Мусават» Азада Гасанова на отказ в переводе под домашний арест. Гасанов объявил в суде голодовку, заявив о солидарности с блогером Мехманом Гусейновым и нарушении своих прав в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", суд в Баку арестовал политэмигранта Азада Гасанова 12 октября, на следующий день после его возвращения в Азербайджан из Литвы. Оппозиционеру предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков, сам Гасанов заявил, что дал признательные показания под угрозой пыток. Защита активиста просила о переводе под домашний арест, но Хатаинский районный суд 26 декабря отказался смягчить Гасанову меру пресечения. Адвокат заявил о нарушении права оппозиционера на свидания и телефонные разговоры с родными.

Жалоба Гасанова на отказ в переводе под домашний арест была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде 9 января. «Суд не внял нашим доводам, что оснований для содержания Азада Гасанова под стражей нет. Аргументы следствия о том, что он может скрыться, оставаясь на свободе, несостоятельны. Если человек вернулся на родину, зная, что здесь его могут арестовать, нелепо его подозревать в [намерении сбежать] от следствия», - сказал адвокат оппозиционера Осман Кязимов корреспонденту «Кавказского узла».

Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, отметил защитник. «В зале суде Азад Гасанов сказал, что начинает голодовку в поддержку Мехмана Гусейнова и в знак протеста против нарушения его собственных прав. После ареста ему ни разу ни дали встреч с родными и телефонных разговоров», - рассказал Кязимов.

Блогер Мехман Гусейнов , осужденный по обвинению в клевете, 26 декабря 2018 года объявил сухую голодовку в колонии в знак протеста против нового уголовного дела. Пенитенциарная служба заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей. 30 декабря после перевода в СИЗО и резкого ухудшения самочувствия начал принимать воду. 8 января отец Мехмана Гусейнова смог встретиться с ним в изоляторе и выразил беспокойство за состояние здоровья сына.

Представитель Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что заседание суда состоялось и жалоба Гасанова была отклонена. Комментировать сведения о голодовке, которую оппозиционер объявил в зале суда, сотрудник секретариата БАС отказался.

Семеро активистов продолжают голодовку в штаб-квартире партии "Мусават"

Голодовку под лозунгом «Свободу Мехману Гусейнову и другим политзаключенным», которая проводится с 7 января в штаб-квартире партии «Мусават», продолжили 9 января семь человек. По состоянию на 7 января в голодовке участвовали десять человек.

«В настоящее время в акции участвуют семь человек. Желающих присоединиться много, однако возможности ограничены - помещение очень маленькое, здесь нет даже места поставить кровати для всех, некоторые лежат на раскладушках и креслах. Сегодня [9 января] акцию по нашему настоянию прекратили две девушки, Фатима Мовламлы и Лейла Бабаева. Они участвовали в акции с 6 и 7 января, но за эти дни сильно ослабли. Мы вызывали им «скорую» и врачи сказали, что дальнейшее голодание может вызывать серьезные последствия для организма», - сообщил вечером 9 января участник голодовки Тофиг Ягублу корреспонденту «Кавказского узла».

Сам Ягублу отказался от приема пищи еще с 4 января. Вместе с ним голодовку продолжают активисты партии Народного фронта Азербайджана и партии «Мусават» Тофиг Мамедли, Эльшад Исрафилов, Яшар Ферази, Фуад Рагимли, Мубариз Фатуллаев и Ровшан Нифталызаде.

«Тофиг Мамедли участвует в голодовке со 2 января и у него тоже возникли серьезные проблемы со здоровьем, понизилось давление. Мы его тоже будем настойчиво просить остановить акцию. Остальные присоединились к акции 6-7 января и пока в состоянии продолжать голодовку. Сталкиваемся и мы проблемами: в первую ночь отключили электричество в здании, и мы не могли обогревать помещение. Но врачи «скорой помощи» быстро приезжают после вызова и осматривают все», - сказал Ягублу.

Мехман Гусейнов публиковал в Facebook видео о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Институт свободы и безопасности репортеров, руководителем которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

По словам оппозиционера, ежедневно сотни людей выражают свою поддержку участникам голодовки. Власти никак не отреагировали на акцию протеста, но участники голодовки не рассчитывали на какую-либо их реакцию, отметил он.

«Главное, что мы своей акцией демонстрируем солидарность с Мехманом и обращаем внимание местной и международной общественности к делам политзаключенных в Азербайджане и вопиющей несправедливости против Мехмана», - сказал Ягублу.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".