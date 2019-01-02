Нальчанка добилась возвращения внучки из Ирака

02 января 2019, 12:12

Среди детей, возвращенных 30 декабря 2018 года с Ближнего Востока, оказалась шестилетняя внучка жительницы Нальчика Мадины Налоевой, увезенная из России в 2015 году. По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в январе планируется вернуть из Ирака еще 36 детей.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2018 года Рамзан Кадыров сообщил о том, что спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака на подмосковный аэродром Раменское. По данным главы Чечни, среди них "три ребенка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а также 24 из Дагестана".

В Москве детей поместили в реабилитационный центр, и после медицинского обследования, лечения и реабилитации дети будут переданы родственникам, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Нальчика Мадина Налоева, чья шестилетняя внучка оказалась среди привезенных детей.

В феврале 2015 года сын Налоевой Нодар Эфендиев с беременной женой Айшей и одним ребенком уехал в Египет. Позднее он один перебрался в Турцию, попытавшись уговорить жену вернуться в Россию. Айша отказалась возвращаться и последовала за ним сперва в Турцию, а затем в Сирию, где у них родился второй ребенок. Айша Эфендиева и двое ее малолетних детей находятся в иракской государственной тюрьме в городе Талль-Афар, сообщила в мае 2018 года Мадина Налоева.

Женщина обращалась в российские инстанции, которые занимаются возвращением детей и женщин с Ближнего Востока, а 5 апреля 2018 года участвовала в пикете у посольства Ирака в Москве вместе с другими женщинами, чьи дочери оказались на Ближнем Востоке. В июле 2018 года Налоева подписала обращение женщин к Владимиру Путину с просьбой вернуть их дочерей и внуков.

"Сейчас пока привезли детей, родившихся в России. Детей, родившихся на территории, подконтрольной ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России судом. – Прим. "Кавказского узла"), будут вывозить позднее. Когда именно, мы не знаем", - сказала Мадина Налоева, уточнив, что ее малолетний внук остается с матерью в иракской тюрьме, а о судьбе сына ей ничего не известно.

Вывезти детей в Россию удалось после вмешательства МИД России, уточнила женщина. "Этого добивалось руководство Чеченской Республики, но результата удалось добиться после вмешательства дипломатов", - сказала Мадина Налоева.

Чеченские власти используют возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в пропагандистских целях, считают жители Чечни. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей республики, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

В январе 2019 года из Ирака планируется привезти еще 36 детей, рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

"Осталось еще более 85 детей. <...> Мы надеемся, что до середины января мы осуществим еще добор документов в отношении 36 детей. Сейчас уже сформированы списки, и если все получится, то до конца января мы их вернем", - процитировало 30 декабря 2018 года Кузнецову РИА "Новости"".

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Напомним, что 14 декабря 2018 года в Москве прошло заседание "круглого стола" на тему: "Россия своих не бросает! Опыт вызволения женщин и детей из стран Ближнего Востока". Российские власти должны вернуть этих женщин на родину, даже если дома им будет грозить уголовное преследование, заявили на "круглом столе" их родители.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.