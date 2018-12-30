30 декабря 2018, 22:34

Кадыров рапортовал о возвращении из Ирака 30 российских детей

Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл сегодня из Ирака на подмосковный аэродром Раменское, сообщил Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря 2017 года представитель парламента Чечни в Совете федерации Зияд Сабсаби отчитался о возвращении с Ближнего Востока 93 российских граждан. В 2018 году года в Грозный доставили несколько детей, которых в разное время обнаружили в Ираке.

Чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают жители Чечни. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей республики, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

Пост Рамзана Кадырова в Telegram, https://t.me/RKadyrov_95Возвращение детей из Ирака глава Чечни анонсировал еще 28 декабря. "Самолет МЧС России совершил посадку в подмосковном аэропорту Раменское. Он доставил спецрейсом из Багдада тридцать российских детей", - написал сегодня в 20.37 мск Кадыров в своем Telegram-канале.

По его данным, из Ирака прибыли "три ребенка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а 24 из Дагестана".

Дети, среди которых 16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от трех до 15 лет, перенесли четыре с половиной часа перелета хорошо. Их сопровождали уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, спасатели, врачи Всероссийского центра экстренной медицины "Защита", психологи Центра экстренной психологической помощи. Дети находились в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями, пишет со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена ТАСС.

Возраст возвращающихся детей - от 4 до 15 лет, все они родились в России и были вывезены на Ближний Восток матерями, сообщила член рабочей группы по возвращению на родину российских детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова. "Все они длительное время находились в багдадской тюрьме с матерями, обвиняемыми иракскими властями в терроризме", - процитировало Саратову 28 декабря РИА "Новости".

По ее словам, дети нуждаются в медицинской помощи и после возвращения в Москву пройдут реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Детей передадут родственникам - дедушкам, бабушкам или законным опекунам, где они будут воспитываться.

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство" начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Напомним, что 14 декабря в Москве прошел круглый стол "Россия своих не бросает! Опыт вызволения женщин и детей из стран Ближнего Востока". Российские власти должны вернуть этих женщин на родину, даже если дома будет грозить уголовное преследование, заявили на круглом столе их родители.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Путин похвалил Кадырова за возвращение женщин и детей из Сирии", "Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей".

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