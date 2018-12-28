Участники пикетов в Москве напомнили польским властям о выводах ОБСЕ

28 декабря 2018, 21:08

Власти Польши, решившие депортировать блогера Тумсо Абдурахманова в Россию, не приняли во внимание рекомендации доклада ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, заявили правозащитники во время акции у польского посольства в Москве. Они указали на случаи насильственных исчезновений других чеченцев, высланных в Россию из европейских стран.

Как писал "Кавказский узел", правозащитники провели сегодня три одиночных пикета в защиту чеченского блогера Тумсо Абдурахманова у здания посольства Польши в Москве. Возвращение Абдурахманова в Россию угрожает его жизни, заявили участники акции - руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, сотрудник программы, член ПЦ "Мемориал" Владимир Малыхин и глава Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, пытался получить убежище в Грузии и Польше, но в обеих странах получил отказ. По версии чеченских силовиков, Абдурахманов причастен к боевикам в Сирии. Блогер утверждает, что в Сирии не был, называя причиной своего уголовного преследования в России конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. На днях польские пограничники объявили Абдурахманову, что он должен покинуть страну.

Участники акции у центрального входа в посольство Польши на улице Климашкина поочередно держали плакаты с текстом «Депортация Тумсу (так имя Абдурахманова было указано на плакате. – Прим. "Кавказского узла") - пособничество расправе!» на русском и польском языках. Абдурахманов, попросивший политического убежища в Польше, дважды получил отказ от польского совета по беженцам, отметил Олег Орлов.

Выдача Абдурахманова России означает для него смертельную опасность, так как чеченские власти не простят ему жесткой критики в свой адрес, заявил правозащитник. «Он публичный и последовательный критик кадыровского режима. Как блогер, Абдурахманов очень известен в Чечне, он раскрыл многие факты, которые чеченские власти предпочли умолчать. Я, будучи в Чечне, случайно, из разговоров, узнал, насколько жители республики интересуются его блогом. С информационной точки зрения Абдурахманов опасен для чеченской власти», - сказал он присутствовавшему на акции корреспонденту "Кавказского узла".

Решение польских властей, которые усмотрели некую угрозу в пребывании Абдурахманова в стране, безосновательно, "нет никаких оснований выдавать человека на расправу в Россию", уверен правозащитник. По словам Орлова, «Мемориал» многократно слал письма поддержки польским властям, поясняя, что Абдурахманов не представляет опасности, а лишь является критиком кадыровского режима, но «пока письма не возымели действия» и «ситуация усугубляется». «Именно это и послужило причиной наших одиночных пикетов», - пояснил представитель "Мемориала".

Случаи депортации чеченцев и других выходцев с Северного Кавказа из Европы в Россию «в последние два-три года» участились, отказы в предоставлении статуса беженцев стали тенденцией, отметил Олег Орлов. По словам правозащитника, это связано «с общим миграционным кризисом в Европе» - из-за большого притока беженцев с Ближнего Востока возникает социальная напряженность и ответственные чиновники руководствуются формальными установками при рассмотрении запросов об убежище. «Чиновники прекращают индивидуально разбираться [в ситуации беженца] и пытаются не допустить натурализации [мигрантов] на своей территории», - сказал Орлов.

Он напомнил об опубликованном недавно докладе эксперта ОБСЕ, который исследовал факты нарушений прав человека в Чечне. В рекомендациях странам-членам ОБСЕ автор доклада указывал, что «необходимо принять меры предосторожности, когда речь идет об экстрадиции чеченцев на родину».

После объявления о запуске в отношении России Московского механизма австрийский эксперт ОБСЕ изучил информацию о грубых нарушениях прав человека в Чечне и подготовил доклад о них. В докладе, опубликованном 20 декабря, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне названы неоспоримыми фактами.

Правозащитники напомнили об исчезновениях беженцев после депортации

Перед пикетом правозащитники подготовили для передачи польским дипломатам обращения на имя министра внутренних дел Польши Яцека Чапутовича и министра иностранных дел Польши Иохима Брудзиньски. В этих обращениях правозащитники ссылаются на доклад ОБСЕ, призывая не допустить депортации Абдурахманова. «Я думаю, что это должно подействовать, так как доклад очень сильный и точный», - сказал Орлов.

В своем обращении правозащитники напомнили польским властям и о случае Заурбека Жамалдаева, который был депортирован из Польши, а по приезде в Россию бесследно исчез.

Пикет Орлова продолжила Светлана Ганнушкина. Случаев, когда беженцы после высылки в Россию оказывались на скамье подсудимых по безосновательным обвинениям, достаточно много, а некоторых людей «просто похищали и те исчезали», заявила правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Она связала участившиеся депортации чеченцев из европейских стран в Россию с усилиями российских властей по созданию положительного образа Чечни в глазах представителей Евросоюза. «В определенное время Европа не высылала чеченцев в Россию, считая, что здесь они подвергаются преследованиям, но потом российские власти убедили [европейцев], что в Чечне все хорошо: показывают картинки мирной республики, роскошные дома, и это, видимо, производит впечатление. Но это не подтверждение того, что люди могут чувствовать себя в безопасности. Это не так, и пример тому – дело Оюба Титиева», - сказала Ганнушкина.

Глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев с 11 января находится под арестом по обвинению в хранении наркотиков. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили силовики, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Акцию посетил председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов - он не участвовал лично в пикетах, но прокомментировал позицию правозащитников в перерыве между акциями. По словам Черкасова, он беспокоится за судьбу Абдурахманова.

«Абдурахманов выдержал два раунда «собеседований» в правительственном комплексе в Грозном, и ему это не понравилось. Обычно с тем, кому такие процедуры не нравятся, случается что-то еще, более серьезное. Можно вспомнить судьбы съездивших в Иран на лекции чеченских публицистов – Ибрагимова и его товарища. Возвращенцы из длительных отлучек нередко «выпадают из жизни», пример тому – вернувшийся из Швеции Кана Афанасев, которого забрали в отдел, а вернули мертвым», - сказал Черкасов корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженец Чечни Кана Афанасев обращался за политическим убежищем к властям Швеции, однако миграционная служба страны посчитала, что в России нет угрозы для его жизни. В феврале 2015 года, спустя несколько месяцев после депортации, он был задержан в Элин-Юрте. Через два дня после задержания тело Каны было возвращено его родителям с угрозами, чтобы они не организовывали публичных похорон и не рассказывали об этом инциденте, а еще через день родных Афанасева изгнали из Чечни, заявляли представители Чеченского правозащитного центра (ЧПЦ) в Стокгольме. По данным жителей Чечни, перед смертью Афанасев подвергся пыткам электрическим током.

Третий участник пикетов, Владимир Малыхин, также заявил об опасности возвращения Абдурахманова в Россию, не исключив и возможности расправы с ним. «Критика Кадырова, безусловно, опасна. С большой долей вероятности можно сказать, что в России Абдурахманова ждут преследования, угроза задержания и неправосудного приговора по сфабрикованному обвинению – это однозначно», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Малыхин.

В конце акции Олег Орлов и Светлана Ганнушкина попытались пройти на территорию посольства и передать послу обращение к главе МВД Польши с просьбой не высылать Абдурахманова. Представитель посольства не пропустил их в здание и попросил направить документ почтой, сославшись на отсутствие компетентных сотрудников.

«Нас попросили послать почтой. В обращении говорится о том, что мы просим предотвратить депортацию Абдурахманова, в противном случае человек будет подвергнут пыткам, возможно, незаконному и незаконному приговору, а может и внесудебной казни. В обращении мы указывает, что все доводы польского совета по делам беженцев странны и основаны на полном непонимании реалий современной России и Чечни. Решение удивляет своей некомпетентностью», - рассказал Орлов, пообещав отослать документы почтой "в самое ближайшее время".

Прохожие безучастно отнеслись к пикетчикам

Акция правозащитников не привлекла особого внимания прохожих: за час возле пикетчиков с плакатами остановился лишь один мужчина, остальные прохожие быстро пробегали мимо. Большинство прохожих жаловались на холодную погоду, которая не располагает рассматривать плакаты на улице. «В другой раз обязательно посмотрю», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина, проходившая мимо посольства вместе с ребенком.

Другой прохожий, мужчина средних лет, попросил назвать фамилию депортируемого и пообещал узнать историю Абдурахманова из сети. «Хочется поскорее войти в теплое помещение. Как тут люди стоят?» - удивился он после вопроса корреспондента «Кавказского узла».

Пикеты правозащитников снимали съемочные группы двух польских телеканалов, также на акции присутствовал корреспондент радио "Эхо Москвы". Полицейский, забравший паспорт у Олега Орлова после начала пикета, позднее отдал его пресс-секретарю ПЦ «Мемориал» Юлии Орловой.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" также опубликованы статья "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца" и биография Тумсо Абдурахманова.