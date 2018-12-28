Задержание Хабиба Нурмагомедова напомнило о предвзятости силовиков к кавказцам

28 декабря 2018, 02:45

Дополнительные проверки и допросы выходцев с Северного Кавказа при пересечении границы - распространенная практика российских силовиков, которые руководствуются субъективными представлениями о подозрительных лицах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и юристы после задержания Хабиба Нурмагомедова на пограничном контроле в московском аэропорту.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно, что спортсмен из Дагестана Хабиб Нурмагомедов был опрошен в столичном аэропорту перед вылетом в Турцию. По информации источников, пограничники заподозрили его в попытке примкнуть к запрещенной террористической организации.

Российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов 8 апреля стал первым российским чемпионом в истории UFC по итогам боя с Элом Яквинтой в Нью-Йорке. На "Кавказском узле" размещена биография Хабиба Нурмагомедова.

Силовики регулярно задерживают людей определенных национальностей и вероисповедания из-за подозрений в незаконной деятельности, это нередкое проявление по национальному и религиозному признакам, заявила глава Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

"Картина такова, что российские силовики неизменно подозревают выходцев с Северного Кавказа, да и из некоторых других регионов тоже, в том, что они участвовали Бог знает где, Бог знает в чем. Чаще всего [определенных] оснований для этого нет, такого рода проверки приобретают характер дискриминационных мер", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитницы, зачастую людей отпускают после недолгих задержек, как в случае с Хабибом Нурмагомедовым и его товарищем, но иногда уроженцев Северного Кавказа могут безосновательно удерживать часами и даже сутками. Она привела в пример случай с уроженкой Ингушетии - преподавательницей немецкого языка из Вены.

"Молодую женщину сутки продержали в аэропорту, когда она прилетела из Австрии в Москву, чтобы навестить родственников в республике. Ее оставили на ночь одну в помещении, где был только стул, без еды и личных вещей, и лишь наутро дали возможность вылететь в Ингушетию. При этом у нее были все необходимые документы, в том числе подтверждающие, что она профессор, работает в университете, преподает немецкий и русский языки, но ее с трудом отпустили, пообещав "неприятности" в Ингушетии. Мне пришлось связываться с Евкуровым и просить, чтобы ее не беспокоили в республике. Она благополучно погостила и вернулась в Австрию, но желание приезжать в Россию к родственникам у нее отпало. Назвать эту ситуацию нормальной нельзя - только из-за того, что женщина была в платке и долго жила за границей, с ней столь дурно обращались», - посетовала Ганнушкина.

О задержании уроженки Ингушетии в московском аэропорту "Внуково" Светлана Ганнушкина рассказывала на своей странице в Facebook 1 июня 2018 года. Задержание, по ее информации, произошло 30 мая. "Ей ничего не объясняли, задавали странные вопросы, угрожали. [...] Потом мы еще раз разговаривали с главой Ингушетии, он предположил, что произошла ошибка из-за какого-то совпадения данных имени или внешности, - писала Ганнушкина.

В некоторых случаях произвольные задержания выходцев с Северного Кавказа на границе приводят к тому, что "человеку приписывают преступления, которые тот не совершал", отметила Ганнушкина. Правозащитница уверена, что такая практика опасна, прежде всего, для самого государства. "Ведь у граждан, которые сталкиваются с таким хамством, нарастает раздражение, может проявляться агрессия в отношении государства", - заключила она.

Усиленные проверки людей определенных национальностей и людей с "ярко выраженными" признаками принадлежности к исламу проводятся при пересечении границы "сплошь и рядом", подтвердил адвокат Тимофей Широков, представляющий интересы мигрантов и политических беженцев.

"Существуют [определенные] внутренние инструкции для работников погранслужбы, устанавливающие "лиц и группы особого внимания". Эти инструкции могут указывать на жителей определенных регионов и людей определенного вероисповедания: например к мужчине с бородой или женщине в хиджабе с большой долей вероятности возникнут дополнительные вопросы, а если женщина одета по-европейски, такая вероятность меньше", - сказал он.

Формальные основания для такого "особого внимания" устанавливаются законами, которые регулируют оперативно-разыскную деятельность и работу погранслужбы, отметил адвокат.

"Сотрудники пограничного контроля имеют право самостоятельно и с помощью оперативников погранслужбы ФСБ проверять лиц, выезжающих или прибывающих в Россию. Проводятся опросы, беседы с заинтересовавшими их или подозрительными людьми, но каковы бы ни были юридические основания, свою роль играет и "революционная убежденность" силовиков. Существует субъективный подход к тому, кого они посчитают подозрительным, а кого нет. Все это объясняется их видением интересов "общественной безопасности", - сказал Широков корреспонденту "Кавказского узла".

Убеждения сотрудников погранслужбы формируются не в вакууме, а под влиянием пропаганды и живущих в российском обществе нездоровых стереотипов, отметил он. Дополнительные проверки должны сопровождаться "вежливым, цивилизованным обращением", подчеркнул адвокат. "Конечно, при пересечении границ могут попадаться и подозрительные лица, но ведь все эти проверки можно производить в вежливой, цивилизованной форме. А российские сотрудники погранслужбы зачастую могут грубо себя вести, показывать враждебное отношение. Несомненно, такое отношение людей раздражает, это лишний раз демонстрирует пренебрежение власти к их достоинству", - заключил Широков.

Адвокат ассоциации "Миграция и право" Роза Магомедова, уроженка Чечни, не раз была очевидцем задержаний на пограничном контроле выходцев с Кавказа или обладателей мусульманских имен и фамилий.

"Даже известные люди попадали под такие проверки. Например, покойный Орхан Джемаль в сентябре 2014 году сам рассказывал, как пограничники прицепились к его имени, а до этого были вопросы о его ранении ноги, о визах в Афганистан и Сомали. Но он журналист, опытный человек и тогда смог выйти из положения", - рассказала Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

Сталкивались с интенсивными проверками и коллеги Магомедовой, адвокаты и правозащитники из регионов Северного Кавказа. "Не знаю, с какой целью и почему Хабиба Нурмагомедова останавливали, но я и мои коллеги с Кавказа сталкивались с задержаниями при вылете, к примеру, в Египет, в Турцию, да и в европейские страны. Порой держали людей по 2-3 часа, некоторые даже опаздывали на самолет. Многих кавказцев без достаточных оснований задерживали и подозревали в причастности к каким-либо НВФ именно во время пограничного контроля", - заявила она.

По словам Магомедовой, в ходе проверок сотрудники погранслужбы не объясняют, чем вызвано их особое внимание к тому или иному человеку. "Если человека не пускают или задерживают, то узнать причины этого почти невозможно. Сами сотрудники никогда не ссылаются на какие-либо законы и подзаконные акты, на основании которых они действуют. Безусловно, это вызывает раздражение", - констатировала Магомедова.