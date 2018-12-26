Источники сообщили о задержании Хабиба Нурмагомедова в Москве

26 декабря 2018, 14:58

Спортсмен из Дагестана Хабиб Нурмагомедов был опрошен в столичном аэропорту перед вылетом в Турцию, так как пограничники заподозрили его в попытке примкнуть к запрещенной террористической организации, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов 8 апреля стал первым российским чемпионом в истории UFC по итогам боя с Элом Яквинтой в Нью-Йорке.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был задержан в аэропорту перед вылетом в Турцию в связи с тем, что пограничники заподозрили его и еще одного уроженца Дагестана в попытке примкнуть к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", пишет сегодня РИА "Дербент".

"Когда граждане определенного вероисповедания и определенной национальности совершают рейсы в определенных направлениях, это может вызвать интерес у оперов-пограничников в пунктах пропуска на границе РФ и в аэропортах", - цитирует агентство сообщение Telegram-канала "Плохой лейтенант" об этом инциденте.

По данным Telegram-канала, оперативники, прибывшие для опроса задержанных, узнали спортсмена, сфотографировались с ним и "посодействовали скорейшему прохождению" пограничного контроля, сообщает сегодня "Спорт-Экспресс".

Инцидент произошел "несколько дней назад" в московском аэропорту, уточняет сегодня "Черновик".

Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram не прокомментировал, по состоянию на 14.45 мск, эту информацию и не сообщил об инциденте в аэропорту. При этом в аккаунте спортсмена 25 декабря опубликованы фотографии, сделанные, согласно геолокационной метке, в Стамбуле.

На "Кавказском узле" размещена биография Хабиба Нурмагомедова.