Хабиб Нурмагомедов. Фото: REUTERS/Noah K. Murray-USA TODAY Sports

26 декабря 2018, 14:58

Источники сообщили о задержании Хабиба Нурмагомедова в Москве

Спортсмен из Дагестана Хабиб Нурмагомедов был опрошен в столичном аэропорту перед вылетом в Турцию, так как пограничники заподозрили его в попытке примкнуть к запрещенной террористической организации, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", российский боец смешанного стиля, уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов 8 апреля стал первым российским чемпионом в истории UFC по итогам боя с Элом Яквинтой в Нью-Йорке.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был задержан в аэропорту перед вылетом в Турцию в связи с тем, что пограничники заподозрили его и еще одного уроженца Дагестана в попытке примкнуть к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", пишет сегодня РИА "Дербент".

"Когда граждане определенного вероисповедания и определенной национальности совершают рейсы в определенных направлениях, это может вызвать интерес у оперов-пограничников в пунктах пропуска на границе РФ и в аэропортах", - цитирует агентство сообщение Telegram-канала "Плохой лейтенант" об этом инциденте.

По данным Telegram-канала, оперативники, прибывшие для опроса задержанных, узнали спортсмена, сфотографировались с ним и "посодействовали скорейшему прохождению" пограничного контроля, сообщает сегодня "Спорт-Экспресс".

Инцидент произошел "несколько дней назад" в московском аэропорту, уточняет сегодня "Черновик".

Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram не прокомментировал, по состоянию на 14.45 мск, эту информацию и не сообщил об инциденте в аэропорту. При этом в аккаунте спортсмена 25 декабря опубликованы фотографии, сделанные, согласно геолокационной метке, в Стамбуле.

На "Кавказском узле" размещена биография Хабиба Нурмагомедова.

Примечание:

"Хабиб Нурмагомедов успешно прошел допинг-тесты в США", "Кубок "Дружбы народов Северного Кавказа" выиграли спортсмены из Дагестана", "Спортсмены из Дагестана завоевали пять золотых медалей на турнире Combat street fighting".

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