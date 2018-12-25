Активисты в Ереване потребовали вывода российской военной базы

25 декабря 2018, 19:46

Участники акции у посольства РФ в Ереване потребовали вывести российскую военную базу из Гюмри, обеспечить прозрачное расследование убийства Джульетты Гукасян российским военнослужащим и пересмотреть характер отношений с Россией. Активисты Компартии Армении провели у посольства контракцию под лозунгом "Навеки с Россией".

Как писал "Кавказский узел", 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян умерла в больнице после избиения ночью 3 декабря. После убийства был задержан российский военнослужащий, ему грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Армения передала обвиняемого российской стороне, он находится под арестом на 102-й базе. Представители семьи Гукасян 24 декабря потребовали передать его Армении и поместить в уголовно-исправительное учреждение страны.

Генпрокуратура Армении объяснила передачу обвиняемого российской стороне необходимостью следовать законам России и двусторонним соглашением о 102-й военной базе в Гюмри. Армянская оппозиция заявила, что содержание обвиняемого на территории гюмринской базы означает примат российских законов на территории Армении. По словам главы правительства Армении, место ареста обвиняемого не имеет значения для хода следствия, но опрошенные "Кавказским узлом" юристы заявили, что обвиняемый должен находиться в армянском СИЗО.

Около 20 активистов, в том числе представители Европейской партии Армении и Национального пресс-клуба, провели сегодня акцию протеста перед посольством России в Ереване, требуя вывода 102-ой российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, в связи с убийством Джульетты Гукасян. Участники акции растянули транспарант с надписью «Российская армия, вон из Армении!», заявив, что 102 –ая российская военная база в Гюмри является «угрозой безопасности граждан Армении», сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Приблизиться к зданию посольства участникам акции не позволила полиция - правоохранители оцепили территорию, выстроившись в несколько рядов. Несмотря на требование активистов, никто из сотрудников посольства к ним не вышел. Двоим активистам силовики разрешили подойти к почтовому ящику, чтобы бросить в него обращение.

Текст письма, адресованного послу России в Армении Сергею Копыркину, активисты зачитали вслух. В письме они выражают свое недовольство «неуставными отношениями на 102 российской военной базе в Гюмри, а также поведением российских военных, которые представляют угрозу безопасности граждан Армении».

«Российская военная база из-за неконтролируемого и преступного поведения своих военнослужащих в последние годы превратилась из гаранта безопасности Армении в угрожающий, террористический фактор для местного мирного населения», - говорится в письме Копыркину, озвученном на акции.

В письме приводится пример расстрела семьи Аветисянов российским военнослужащим Валерием Пермяковым в 2015 году. Авторы письма отмечают, что «страшный характер преступления и темные стороны расследования стали причиной протестов в Армении», а в ходе расследования имели место "попытки руководства 102 военной базы скрыть преступление и ограничить информацию".

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисянов 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Общественность Армении так и не получила гарантий, что подобные случаи не повторятся, а руководством военной базы «не было предпринято никаких шагов по оздоровлению внутренней морально-психологической атмосферы и не были разработаны соответствующие правила поведения военнослужащих», отметили активисту. Именно это привело, по их мнению, к убийству Джульетты Гукасян.

Авторы письма потребовали обеспечить максимально прозрачное расследование убийства Гукасян и полный общественный контроль над его процессом. Они также потребовали установить новые договорно-правовые отношения и новые внутренние правила, которые гарантированно исключат повторение подобных преступлений в будущем.

«Мы требуем уважения российскими военнослужащими армянского законодательства, подчинения этому законодательству на территории Армении, а также передачи армянской стороне совершившего убийство российского военнослужащего. В случае невыполнения этих требований дальнейшее существование российской военной базы в Армении становится не только опасным и сомнительным, ни и противоречащим нашим национальным интересам и бесперспективным», - отмечается в письме, адресованном послу РФ.

Активисты призвали пересмотреть характер армяно-российских отношений

Участники акции также представили послание, адресованное властям Армении. Активисты призвали изменить законодательные нормы, регулирующие передвижение иностранных войск на территории страны. По словам участницы акции Нарине Дилбарян, активисты призывают начать переговоры с российской стороной об ответственности и обязанности российских подразделений в Армении. Важно «сделать вопрос о достойных и справедливых отношениях с Россией одним из приоритетов политической повестки дня», заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Армянскому народу внушили стереотип, что Армения не сможет существовать без России, отметила глава Национального пресс-клуба Нарине Мкртчян. По ее словам, власти страны - и прежние, и нынешние - исходят из этого стереотипа, пренебрегая интересами Армении в угоду России.

«Вопрос установления достойных межгосударственных отношений с Россией никогда не был в повестке армянских властей, вассальная зависимость воспринимается как неоспоримый факт. Армения всегда ставит интересы России выше своих интересов, голосуя в международных инстанциях по тому или иному вопросу, из-за чего наши позиции становятся уязвимы», - сказала Мкртчян корреспонденту «Кавказского узла».

Тот факт, что никто из представителей посольства не вышел к участникам акции, демонстрирует, что «Россия не готова выслушать требования граждан Армении», указала она.

«Если Россия не изменит свою политику, а Армения не станет требовательной, в стране возрастут протестные настроения и не исключены радикальные шаги. Убийство в Гюмри – политический вопрос, а призывы посла России в Армении и премьера Никола Пашиняна не политизировать вопрос, как минимум странны. Мы формируем политическую повестку новой Армении, и этот вопрос должен стать одним из первоочередных в политической повестке страны», - подчеркнула Нарине Мкртчян.

Активистка выразило сожаление, что новая власть в Армении продолжает политику прежних властей: по словам Мкртчян, об этом свидетельствуют отказ от пересмотра членства Армении в ЕАЭС, неравные двусторонние армяно-российские отношения, голосование в ООН в пользу России, вооружение Россией Азербайджана и другие факты. «Это прямая угроза безопасности Армении», - заключила она.

Армения должна выйти из таких структур, как ЕАЭС и ОДКБ, заявил глава Европейской партии Армении, кинорежиссер Тигран Хзмалян. По словам активиста, «Армения, вступив в эти организации, изолировала сама себя от внешнего мира».

«Не надо нам угрожать, что в случае выхода из ЕЭАС Россия отдаст Карабах Азербайджану. Мы давно показали, что имеем свою самостоятельность, карабахский вопрос решила наша армия. А если эти угрозы имеют серьезную основу, то тем более, зачем нам нужна Россия, которая может нас сдать», - заявил Хзмалян корреспонденту "Кавказского узла".

Главное требование сегодняшней акции - вывод российской военной базы из Армении, «ибо присутствие российских военных на территории Армении угрожает суверенитету и безопасности нашей страны», подчеркнул он.

Коммунисты вышли на контракцию «Навеки с Россией!»

После ухода противников российской военной базы к посольству России пришла группа коммунистов примерно из 20 человек. Они провели акцию под лозунгами «Нет антироссийским провокациям в Армении!» и «Навеки с Россией!», сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В отличие от участников первой акции, коммунистам позволили войти в здание посольства России и передать послу заявление. В своем заявлении они выразили свою обеспокоенность по поводу «усиления в армянском обществе антироссийских настроений и необоснованных обвинений в адрес стратегического союзника номер один».

«Силы, обслуживающие интересы Запада, пытаются использовать происшедший на бытовой почве трагический и странный инцидент, чтобы попытаться в очередной раз вбить клин в вековую дружбу армянского и русского народов и дестабилизировать ситуацию в республике», - говорится в заявлении компартии, переданном в российское посольство.

После убийства Джульетты Гукасян местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами, а 14 декабря перед зданием посольства России в Ереване прошла акция протеста, участники которой указали на отсутствие реакции на убийство со стороны дипмиссии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со статьей о 102-й российской военной базе в Гюмри.