Убийство в Гюмри указало на уязвимость суверенитета Армении

21 декабря 2018, 20:18

Российский военный, подозреваемый в убийстве женщины в Гюмри, отрицает свою вину, сообщил представитель Южного военного округа. Подозреваемый должен находиться в местном СИЗО, его пребывание на военной базе противоречит нормам договора между Арменией и Россией, и обусловлено политическими причинами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян умерла в больнице после избиения ночью 3 декабря. После убийства был задержан российский военнослужащий, ему грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Армения передала обвиняемого российской стороне, он находится под арестом на 102-й базе. Место ареста обвиняемого не имеет значения для хода следствия, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян заявил 19 декабря.

Генпрокуратура Армении объяснила передачу обвиняемого российской стороне необходимостью следовать законам России и двусторонним соглашением о 102-й военной базе в Гюмри. Армянская оппозиция заявила, что содержание обвиняемого на территории гюмринской базы означает примат российских законов на территории Армении.

Российский военнослужащий, подозреваемый в убийстве жительницы Гюмри, не признает себя виновным, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Свою вину военнослужащий не признает, но этим занимаются прокуратура и следователи Армении, я его не допрашивал. Остальные вопросы к армянской стороне", - сказал Астафьев корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что подозреваемый находится на российской военной базе. "Его нахождение на военной базе правомерно, это не является нарушением каких-либо законов", - заявил представитель ЮВО.

Юристы вспомнили о суде над Пермяковым

Армянские адвокаты считают нахождение подозреваемого на российской военной базе нарушением Соглашения о дислокации российской базы в Армении. Вопрос уголовной ответственности российского военнослужащего за правонарушение на территории Армении должен регулироваться армянским законодательством, считает юрист, член Палаты адвокатов Армении Норайр Норикян.

"По делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных на территории Республики Армения лицами, входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц, применяется законодательство Республики Армения, действуют ее компетентные органы", - говорится в статье 4 соглашения, опубликованного на сайте МИД России.



«Подозреваемый должен быть передан армянской стороне, чтобы правоохранительные органы Армении имели возможность провести полное и всеобъемлющее расследование. Статья 4 «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения» гласит, что если преступление было совершено на территории Армении, то применяется законодательство Армении и действуют ее компетентные органы. Как нам известно, женщина была убита не на территории военной базы, следовательно подозреваемый должен быть у армянской стороны», - сказал Норикян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, в деле об убийстве Джульетты Гукасян вновь реализуется сценарий "дела Пермякова".

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисянов 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

«Тогда российская сторона ссылалась на 61 статью Конституции России, согласно которой российский гражданин не может быть выдан другой стране. В этом случае учитывается тот факт, что после совершения предполагаемого преступления российский военный вернулся на 102-ю базу, которая считается территорией под российской юрисдикцией, и связи с этим руководство базы не может передать военнослужащего армянской стороне», - отметил Норикян.

Юрист назвал ссылку на эту статью российской конституции "своеобразным толкованием закона".

«Упомянутое мной Соглашение четко определяет, почему он должен сидеть в армянском СИЗО, а не у себя на базе. Кроме этого, международное соглашение имеет большую юридическую силу, чем статьи законодательства России», - отметил Норикян.

"Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора", - говорится в части 4 статьи 15 Конституции России.

Тот факт, Армения не может полностью и целиком совершать правосудие в отношении российского военнослужащего, юрист находит удручающим.

«Если для российской стороны указанные в Соглашении статьи не являются достаточным основанием, то надо пересмотреть Соглашение и внести дополнительные статьи, которые не позволят российским военнослужащим избежать армянского правосудия. Получается такая удручающая ситуация, когда любой российский военный может совершить преступление на территории Армении, потом целенаправленно оказаться на базе и быть под ее защитой», - пояснил он.

Норикян уверен, что подобная практика является угрозой для суверенитета Армении. «Дело лишь формально находится у армянских правоохранительных органов, но ведь они на самом деле не могут провести полноценное расследование. Я не исключаю, что в конечном итоге нашим судьям придется самим посещать базу с армянским флагом и гербом, чтобы провести судебные заседания, как в случае дела Пермякова», - заключил юрист.

Член Палаты адвокатов заявил об ущербе политическому суверенитету Армении

Нахождение подозреваемого на российской базе противоречит действующим правовым нормам, уверен юрист, член Палаты адвокатов Армении Арутюн Багдасарян, ссылаясь на статью 5 Соглашения о дислокации российской базы в Армении.

«В статье 5 четко указано, что российские военнослужащие попадают под юрисдикцию РФ, если преступление совершено на территории российской военной базы или против России либо лиц, входящих состав военной базы. Но преступление было совершено на территории Армении, поэтому находиться подозреваемый должен не на базе, а в армянском СИЗО, тем более, что решение об аресте принимал армянский суд. Суд в Армении не может арестовать подозреваемого, отправив его на российскую базу. Поскольку никто не публикует имя и фамилию подозреваемого, я это дело называю «Пермяков-2», они в целом очень похожи», - сказал Багдасарян корреспонденту «Кавказского узла».

В статье 5 Соглашения о дислокации российской базы в Армении приведены случаи, когда применяется законодательство Российской Федерации и действуют ее компетентные органы. Исключение из порядка, установленного статье1 4, составляют правонарушения, совершенные "на территории пунктов размещения российской военной базы", совершенные "против Российской Федерации или лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов семей этих лиц", а также "по делам о воинских преступлениях", говорится в документе.



Если бы Россия рассматривала Армению как полноценное государство и субъект, а не объект международных процессов, подозреваемый военнослужащий находился бы у армянской стороны, уверен он.

«Армения должна потребовать выдачи подозреваемого, и в случае отказа армянская сторона имеет полное право провести оперативные действия и перехватить его, как только военнослужащий окажется вне базы, например когда его повезут в аэропорт для экстрадиции в Россию. В этот момент правоохранительные органы задерживают его и отправляют в армянскую колонию - для таких шагов есть все законные основания», - отметил Багдасарян.

Новые власти Армении часто напоминают о необходимости уважать суверенитет государства, но в данном случае они не предприняли необходимых шагов для этого ввиду политической зависимости Армении от России, убежден юрист.

«На это есть объективная причина: власти были заняты предвыборной агитацией и решили особо не разглашать информацию про этот инцидент, чтобы не потерять голоса избирателей. А субъективная причина в том, что рычаги управления государством не полностью находятся у армянских властей. Они не могут делать все, что исходит из государственных интересов, ведь в ходе следующего визита в Москву могут возникнуть не очень приятные для армянской власти ситуации. Власти Армении пока не дошли до такого уровня, когда могут самостоятельно принимать решения и осуществлять их. Прежние власти боялись выдвигать требования к Москве. Нынешние говорят, что не боятся, но на практике мы видим, что этот страх остался», - подчеркнул он.

9 декабря в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых с большим отрывом победил блок Никола Пашиняна «Мой шаг». На "Кавказском узле" опубликован материал "Выборы в парламент Армении-2018".

Арутюн Багдасарян также предположил, что армянскому суду снова придется вести дело на территории российской базы. По словам юриста, это противоречит законам Армении.

«Законодательство Армении разрешает суду проводить заседания не в здании суда. Но территория должна быть под юрисдикцией Армении, а 102-ая военная база не находится под юрисдикцией Армении. Следовательно, ни один армянский судья не имеет право проводить заседание на территории России», - сказал Багдасарян.

После убийства Джульетты Гукасян местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами, а 14 декабря перед зданием посольства России в Ереване прошла акция протеста, участники которой указали на отсутствие реакции на убийство со стороны дипмиссии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со статьей о 102-й российской военной базе в Гюмри.