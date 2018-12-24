Представители семьи Гукасян потребовали передать Армении российского военнослужащего

24 декабря 2018, 12:45

Требование о переводе подозреваемого в убийстве Джульетты Гукасян в Гюмри российского военного с территории 102-й базы в УИУ Армении передано сегодня следователю, заявили представители дочери убитой.

Как писал "Кавказский узел", 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян умерла в больнице после избиения ночью 3 декабря. После убийства был задержан российский военнослужащий, ему грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Армения передала обвиняемого российской стороне, он находится под арестом на 102-й базе. Место ареста обвиняемого не имеет значения для хода следствия, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян 19 декабря.

Генпрокуратура Армении объяснила передачу обвиняемого российской стороне необходимостью следовать законам России и двусторонним соглашением о 102-й военной базе в Гюмри. В свою очередь армянская оппозиция заявила, что содержание обвиняемого на территории базы означает примат российских законов на территории Армении.

Юристы Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы потребовали перевести российского военнослужащего 102 военной базы, обвиняемого в убийстве, в уголовно-исправительное учреждение под юрисдикцией Армении, сообщает корреспондент "Кавказского узла".



Ходатайство о переводе военнослужащего было представлено сегодня сегодня следователю, ведущему дело, заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, представляющей интересы дочери Джульетты Гукасян Араик Залян.

Совершивший на территории Армении преступление российский военнослужащий должен находиться под юрисдикцией армянских правоохранителей, а не на российской военной базе, подчеркнул Залян.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу Армении, ходатайство для начала необходимо представить следователю, затем уже, в случае отказа, обратиться к прокурору, курирующему уголовное дело. В случае, если и прокурор не удовлетворит ходатайство, представители правопреемника обратятся к генпрокурору Армении, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, правозащитник Артур Сакунц.

"Я не могу предугадать, какое вынесут решение. Мы в рамках закона предпринимаем необходимые шаги для получения позиции следователя и прокуратуры в письменном виде. Одно дело – выступить с заявлением и представить свою желаемую позицию, другое – ответить на наши законные требования", - отметил он.

По словам Сакунца, в случае, если следователь, а затем и прокуратура не удовлетворят ходатайство представителей правопреемника, будет подан иск в суд с требованием о прекращении бездействия. "Мы представляем требования в рамках законодательства Республики Армения. Ни Никол Пашинян, ни генпрокурор не являются законом, либо Конституцией", - заявил Артур Сакунц.

Он также добавил, что определенного срока для получения ответа на ходатайство нет, но представители правопреемника Джульетты Гукасян сделают все, чтобы ответ был получен как можно скорее.



Комментариями представителей следствия по поводу заявления сотрудников Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы "Кавказский узел" пока не располагает.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". После убийства Джульетты Гукасян местные жители потребовали ужесточить контроль над российскими солдатами, а 14 декабря перед зданием посольства России в Ереване прошла акция протеста, участники которой указали на отсутствие реакции на убийство со стороны дипмиссии.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со статьей о 102-й российской военной базе в Гюмри.