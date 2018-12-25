Цотнэ Гамсахурдия продолжил голодовку без наблюдения врачей

25 декабря 2018, 18:36

Сын первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдия сообщил, что после госпитализации брата продолжает голодовку без врачебного присмотра. Юридический комитет парламента одобрил сегодня продление срока расследования убийства Звиада Гамсахурдии, чего добивались его сыновья.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря Константин и Цотнэ Гамсахурдия объявили голодовку с требованием продлить срок давности убийства их отца, истекающий 31 декабря. 24 декабря, на одиннадцатый день голодовки, у Константина Гамсахурдии произошел сердечный приступ, и его госпитализировали.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу временная комиссия по изучению обстоятельств смерти Гамсахурдии. В 2010 году она отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования по статье "Убийство".

Цотнэ Гамсахурдия, продолжающий голодовку, посетовал на то, что Минздрав не выделил бригаду скорой помощи. "Под наблюдением врачей я не нахожусь. До госпитализации Константина за состоянием здоровья наблюдали его знакомые врачи, после госпитализации их здесь нет. Ну ничего, я продержусь", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам протестующего, в здании прокуратуры он находится в рабочие часы, а ночует в автомобиле, припаркованном недалеко от здания.

Константину Гамсахурдии в клинике, в которой он проходит стационарное лечение, 25 декабря провели коронарографическое исследование, рассказал Цотнэ Гамсахурдия. Хирургического вмешательства не планируется, однако сомнительно, что Константин Гамсахурдия сможет продолжить голодовку после выписки, сказал его брат.

Юридический комитет парламента Грузии на сегодняшнем заседании предложил на пять лет продлить срок следствия по делу об убийстве Звиада Гамсахурдии. "Это изменение подготовлено именно затем, чтобы перед следствием не встала необходимость прекратить дело из-за истечения срока давности. Мы в ускоренном режиме рассматриваем этот вопрос", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова председателя юридического комитета Екатерины Беселии, сказанные в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2". Беселия отметила, что проводит консультации с Цотнэ Гамсахурдией.

Внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс будет рассмотрено между 26 и 28 декабря, сообщили в парламенте корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к требованию продлить срок расследования убийства первого президента страны, а спикер парламента Ираклий Кобахидзе пообещал, что поправки об увеличении срока расследования преступлений будут приняты в ускоренном режиме.