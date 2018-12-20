Азербайджан заявил об обстрелах приграничного села

20 декабря 2018, 09:48

Позиции азербайджанской армии подверглись 29 обстрелам за сутки, в том числе в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Азербайджан заявил об обстрелах двух сел. Всего оборонное ведомство насчитало на сутки 24 нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, который граничит с Арменией. Обстрелы велись в том числе с территорий близ сел, которые Азербайджан считает оккупированными - со стороны Тертерского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов, уточнило Минобороны.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня в 9.18 мск нет информации по поводу заявления Азербайджана об обстрелах.