20 декабря 2018, 09:48

Азербайджан заявил об обстрелах приграничного села

Позиции азербайджанской армии подверглись 29 обстрелам за сутки, в том числе в граничащем с Арменией районе, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Азербайджан заявил об обстрелах двух сел. Всего оборонное ведомство насчитало на сутки 24 нарушения режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелам позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, который граничит с Арменией. Обстрелы велись в том числе с территорий близ сел, которые Азербайджан считает оккупированными - со стороны Тертерского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов, уточнило Минобороны.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня в 9.18 мск нет информации по поводу заявления Азербайджана об обстрелах.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Ежедневно в течение более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, собраны на тематической странице "Карабах: худой мир или война" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" "Кавказского узла" также размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха приняли крещение в Шуши", "Семьи погибших солдат потребовали выплат от властей Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта".

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