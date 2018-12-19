Поклонники Сталина в Каспийске отказались мириться с решением мэрии

19 декабря 2018, 20:42

Решение властей Каспийска не переименовывать улицу Мира в честь Сталина несправедливо, инициативная группа поднимет вопрос вновь после смены руководства города, заявил глава организации "Сталин" Иса Азиев. Решение мэрии вполне обоснованно, а ссылки сталинистов на историческое название улицы Мира спорны, отметил активист организации "Каспийск – наш город" Хабиб Айгумов.

Как сообщал "Кавказский узел", решение о переименовании улицы Мира в честь Сталина было принято на публичных слушаниях, прошедших 1 сентября в администрации Каспийска. В слушаниях приняли участие всего 30 человек, 28 из которых проголосовали "за". 18 декабря на сайте администрации Каспийска было опубликовано постановление об отказе в переименовании.

С предложением о переименовании улицы Мира выступил глава общественной организации "И.В.Сталин" Иса Азиев. Улице, которая уже носит имя Сталина, сторонники переименования призвали придать статус переулка, чтобы не переименовывать ее вслед за переименованием улицы Мира. Мэрия указывает в своем постановлении, что имя Сталина присвоено одной из улиц Каспийска, что у муниципального бюджета нет финансовых средств на мероприятия, связанные с переименованием улиц, а жители домов на улице Мира возражают против переименования.

Сторонники Иосифа Сталина вновь поднимут вопрос о переименовании в честь него улицы Мира после смены руководства города, заявил руководитель городской общественно-политической организации "Сталин" Иса Азиев корреспонденту "Кавказского узла".

"С нынешним руководством города на эту тему разговаривать уже бесполезно - они свое решение приняли, и нет смысла ставить вопрос перед ними вновь. В дальнейшем этот вопрос мы поднимем перед новым главой города. Мы, конечно, не знаем, когда это произойдет, но будем ждать", - сказал он.

Азиев настаивает, что инициатива о переименовании исходила не от его организации, а от правящей политической партии "Единая Россия".

"Именно "Единая Россия" несколько лет назад вынесла решение о восстановлении исторической справедливости, вернув городам России их прежние названия. По всей стране идет восстановление улиц с их историческим наименованием. Мы просто напомнили городским властям об этом решении партии, так как считаем, что его необходимо довести до логического завершения и в нашем городе. Справедливость не может быть половинчатой: она или есть, или ее нет", - пояснил глава организации.

С приведенными в постановлении главы города доводами Азиев категорически не согласен.

"Жители улицы не были против переименования. Мы подготовили подписные листы и предложили жителям, которые согласны на то, чтобы улица Мира носила имя Сталина, в них расписаться. Мы собрали таким образом 85 подписей жильцов улицы Мира, а всего по городу мы собрали чуть меньше трех тысяч подписей. Мы считаем, что улица города принадлежит не только тем, кто живет на ней, это достояние всех горожан в равной степени. На публичных слушаниях в мэрии по этому вопросу было 30 человек, из которых только двое высказались против", - заявил он.

Улицы в городах Дагестана часто переименовываются, но не с целью восстановления исторических названий, отметил Иса Азиев.

"К примеру, в Махачкале из 449 улиц переименованы двести с лишим, в частности, улица Мира в Махачкале переименована в Аскерханова. Это все делалось без публичных слушаний и учета мнений жильцов, то есть когда начальство хочет, оно не спрашивает ничье мнение. Когда коснулось имени Сталина, начали проводить публичные слушания, надеясь на то, что горожане не дадут своего согласия и мы проиграем. Когда этого не получилось, придумали свои ложные мотивировки и отказали нам", - заключил он.

Корреспондент "Кавказского узла" в течение всего сегодняшнего дня пытался связаться по телефону с первым замглавы Каспийска Нухом Ахмедовым, ответственным за исполнение постановления об отказе в переименовании улицы Мира в улицу Сталина, а также с начальником отдела по строительству и архитектуре Ахмедом Маховым. Так как звонки остались без ответа, комментарием от представителей мэрии Каспийска по вопросу изучения мнения горожан о переименовании "Кавказский узел" пока не располагает.

Отказ администрации Каспийска переименовать улицу Мира в честь Иосифа Сталина - итог рутинной работы чиновников, никаких элементов интриги в нем нет, уверен член правления городской общественной организации "Каспийск – наш город" Хабиб Айгумов.

"В Каспийске уже есть улица Сталина, а появление еще одной улицы с таким же названием – нарушение действующего закона. Поэтому городские власти просто не допустили принятия незаконного решения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По информации активиста, улица Мира не носила ранее имени Сталина. "Старожилы говорят, что Мира всегда называлась так и не переименовывалась. Имя Сталина носила другая улица, ныне Советская, но какой смысл сейчас возвращать ей историческое название, когда все горожане уже привыкли к названию Советская? Наша организация никак не высказывалась относительно предложенной инициативы, но лично я считаю, что власти приняли разумное решение", - добавил Айгумов.

Новые улицы города следует называть в честь достойных жителей Каспийска, а создавать пиар на имени Сталина не следует, считает активист.

Инициатива о переименовании улицы в честь Сталина вызвала широкий общественный резонанс не только в Дагестане, но и в России. Вопрос привлек внимание как местных журналистов, так и федеральных средств массовой информации - об идее переименования улицы Мира в Каспийске писали, в частности, "Новая газета", "Коммерсант", "Эхо Москвы", "Медуза" и другие.

В ходе слушаний 1 сентября против переименования выступили житель улицы Мира Шамиль Расулов и его сосед. "Я пришел высказать свое мнение и мнение нашего подъезда! Надо будет ходить, менять документы. Вместо того чтобы заниматься своими делами, мы должны ходить и переименовываться", - процитировала слова Расулова в публикации от 3 сентября "Новая газета".

Идея вызвала обсуждение и в социальных сетях. Так, пользователь Магомед Исмаилович в сентябре высказался в поддержку этой идеи на странице дагестанской газеты "Черновик" в соцсети Facebook. "А что в этом плохого? Мощнейшая историческая личность, всецело посвятил [себя] своему народу и государству. Не воровал у народа", - написал он.

Другие пользователи высказали свои возражения на эти доводы. "У многих народов, которые впрямую потерпели на себе "государственную машину", этот человек ассоциируется с кровным врагом, я считаю, это единственная линия разделения в этом вопросе", - написал Саид Саидов.

Самир Алиев напомнил о депортациях народов Северного Кавказа при Сталине. "Который чуть-чуть не депортировал дагестанцев. По той же причине, по которой депортировал тысячи кавказских народов со своих земель, - из-за слухов", - написал он.

В 2016 году политологи констатировали, что жители Северного Кавказа видят все больше позитивных черт в методах правления Иосифа Сталина. Рост популярности генсека СССР эксперты объяснили произволом чиновников и силовиков в регионе.

О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, говорится в справке "Кавказского узла", "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".