Улица города, по которой направляетя свадебный кортеж. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/Bo4aGptgnyF/?taken-by=chp_krd

14 декабря 2018, 06:33

Защита жителя Адыгеи сочла его стрельбу на свадьбе данью традициям

Житель Адыгеи Руслан Беретарь, которого полиция заподозрила в хулиганстве после стрельбы из машины свадебного кортежа, не совершал преступления, а следовал традициям, которые соблюдают адыги, заявил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", стрельба в воздух со стороны участников свадебного кортежа велась 13 октября в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи. После появления в Сети видео со стрельбой полиция начала проверку. Личность стрелявшего была установлена. По данным МВД, им оказался 34-летний житель республики.

Видео к ролику о стрельбе в Яблоновском вызвала спор среди пользователи социальной сети о традициях народов Кавказа и вопросах безопасности в общественных местах.

В отношении жителя Адыгеи возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п."а" ч.1 ст.213 УК РФ), сообщается на сайте МВД по республике.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет заключения.

В действиях Руслана Беретаря нет признаков инкриминируемого преступления, у него не было умысла на совершение действий, выражающихся в явном неуважении к обществу, считает его адвокат Заур Татлок.

"Он следовал традициям, которые соблюдают адыги. Руслан с детства знал, что стрельбой привлекают внимание к прибытию невесты. Это часть культурных традиций, - цитирует слова Татлока "Кавказ.Реалии". - В совокупности свадьбу можно рассматривать как культурное мероприятие. Оно может быть аранжировано какими-то сценическими действиями из жизни народа. В данном случае – это имитация выстрела".

Древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе когда-то считался " оберегом от сглаза". Однако уже давно он стал элементом веселья и куража, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу. 

Защита обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела в Тахтамукайском районном суде Адыгеи, уточнил адвокат.

Информации о поступлении жалобы защиты Беретаря на сайте суда по данным на 06.25 мск 14 декабря не было.

Примечание:

"Сотрудник МВД Чечни уволен за стрельбу на свадьбе", "Два сотрудника МВД Чечни уволены за стрельбу на свадьбах", "Магомед Гучигов уволен из прокуратуры после свадьбы со стрельбой".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 декабря 2018, 13:22

14 декабря 2018, 12:26

14 декабря 2018, 12:13

14 декабря 2018, 11:43

  • Битаров объявил о завершении работы "Электроцинка"

    С руководителем холдинга, владеющего "Электроцинком", достигнута договоренность о прекращении работы предприятия, заявил сегодня глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Рассматривается возможность перепрофилировать производство на заводе, уточнил он.

14 декабря 2018, 11:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи