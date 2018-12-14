Защита жителя Адыгеи сочла его стрельбу на свадьбе данью традициям

14 декабря 2018, 06:33

Житель Адыгеи Руслан Беретарь, которого полиция заподозрила в хулиганстве после стрельбы из машины свадебного кортежа, не совершал преступления, а следовал традициям, которые соблюдают адыги, заявил его адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", стрельба в воздух со стороны участников свадебного кортежа велась 13 октября в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи. После появления в Сети видео со стрельбой полиция начала проверку. Личность стрелявшего была установлена. По данным МВД, им оказался 34-летний житель республики.

Видео к ролику о стрельбе в Яблоновском вызвала спор среди пользователи социальной сети о традициях народов Кавказа и вопросах безопасности в общественных местах.

В отношении жителя Адыгеи возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п."а" ч.1 ст.213 УК РФ), сообщается на сайте МВД по республике.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет заключения.

В действиях Руслана Беретаря нет признаков инкриминируемого преступления, у него не было умысла на совершение действий, выражающихся в явном неуважении к обществу, считает его адвокат Заур Татлок.

"Он следовал традициям, которые соблюдают адыги. Руслан с детства знал, что стрельбой привлекают внимание к прибытию невесты. Это часть культурных традиций, - цитирует слова Татлока "Кавказ.Реалии". - В совокупности свадьбу можно рассматривать как культурное мероприятие. Оно может быть аранжировано какими-то сценическими действиями из жизни народа. В данном случае – это имитация выстрела".

Древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе когда-то считался " оберегом от сглаза". Однако уже давно он стал элементом веселья и куража, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу.

Защита обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела в Тахтамукайском районном суде Адыгеи, уточнил адвокат.

Информации о поступлении жалобы защиты Беретаря на сайте суда по данным на 06.25 мск 14 декабря не было.