Обсуждение выборов вылилось в потасовку между депутатами в парламенте Грузии

12 декабря 2018, 18:43

На заседании парламента Грузии депутаты от оппозиции устроили спор, который завершился дракой. В конфликте, который начался с заявления депутата от "Единого национального движения" Ники Мелии о нарушениях на президентских выборах, приняли участие и представители правящей партии "Грузинская мечта".

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября по итогам второго тура выборов президента Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая "Грузинской мечтой", набрала 59,52% голосов, а ее оппонент, представитель "Единого национального движения" Григол Вашадзе - 40,48% голосов. Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили. В день голосования оппозиция заявила о масштабных нарушениях на выборах. При этом 1 декабря Григол Вашадзе заверил, что альянс "Сила в единстве" не намерен устраивать революцию из-за несогласия с результатом выборов.

Видео о сегодняшнем конфликте в грузинском парламенте попало в Интернет. В частности, на видео "Первого общественного вещателя" Грузии, размещенном на YouTube-канале Georgian Broadcaster запечатлены моменты выступлений и нескольких столкновений депутатов.

Конфликт начался с заявления Ники Мелии, который нелицеприятно высказался о депутатах от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", передает со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Мелия обвинил одного из депутатов в руководстве группировкой, напавшей на представителей избирательного штаба Григола Вашадзе в Ахалкалаки, а также указал и на избиение главы штаба Вашадзе в Они, который в настоящее время, по его словам, "борется со смертью".

В ходе предвыборной кампании в городе Ахалкалаки были избиты пять активистов оппозиции. Четверо из них пострадали в драке со сторонниками правящей партии. Пятый активист, госпитализированный в начале ноября, также заявил, что его избили сторонник "Грузинской мечты", но затем отказался от своего заявления. 22 ноября был ранен ножом глава штаба Вашадзе в Онском районе Грузии Нодар Бурдиладзе. Однако МВД Грузии заявило, что нападение не имело политической подоплеки.

"Это - кровавые выборы […] говорю о насилии", - заявил Ника Мелия. Выступление Мелии прерывали выкриками депутаты от правящей партии.

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе расценил выступление Мелии как "полное оскорблений", и посоветовал ему посмотреться в зеркало, в отражении которого "будет проигравшее лицо".

После выступления Мелии взяла слово лидер оппозиционного "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили. Среди прочего она назвала период правления бывшей правящей партии "Единое национальное движение" преступным режимом. Ника Мелия пытался прервать ее выступление, и Ирма Инашвили решительно направилась к нему. Ее старались не подпустить однопартийцы Мелии и сотрудники мандатной службы, следящие за порядком в зале заседаний. Несмотря на это Инашвили удалось подойти к Мелии и в ходе разговора бросить ему в лицо листы бумаги, после чего она стала призывать депутата выйти из зала заседаний для разговора.

После того, как депутаты "Альянса патриотов" вышли из зала, сотрудники мандатной службы заперли двери зала заседаний и не выпускали Мелию, чтобы не допустить рукопашной между депутатами.

После инцидента депутаты от ЕНД покинули зал заседаний, несколько очагов конфликта появились и в других концах зала пленарных заседаний. В перепалках участвовали депутаты правящей партии и оппозиционной партии "Европейская Грузия", переходя и на личные оскорбления, передает корреспондент "Кавказского узла".

Председатель парламента во время конфликта несколько раз призывал депутатов успокоиться и отметил, что Ника Мелия устроил "клоунаду". "Ничего не происходит, просто они не могут смириться с поражением. Сколько раз Ника Мелия может еще устраивать клоунаду. "Нацдвижение" не может смириться с горьким поражением, которое мы им обещали. Таково истинное лицо "Нацдвижения", - заявил Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит "Грузия-онлайн".